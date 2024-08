LaPierre GLP III SE Alpine Edition: la e-MTB ispirata alla A290_β [FOTO]

Una nuova mountain bike elettrica, ispirata all’Alpine A290_β, la showcar della nuova citycar sportiva elettrica del marchio automobilistico francese: la LaPierre GLP III SE Alpine Edition. I colori della vettura sono stati ripresi sulla bicicletta, così come anche alcuni elementi tecnici. Il prezzo di vendita è pari a 10.000 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, la e-MTB si ispira ai colori della showcar, con il Bianco Nival ad acquisire maggiore dinamicità, grazie alle zone tecniche nere, che aprono una finestra sulla fibra di carbonio unidirezionale del telaio. Questo colore esclusivo mette in risalto la progettazione complessa delle linee asimmetriche del telaio in carbonio a livello della batteria nonché l’introduzione del display Kiox 300 sulla parte superiore.

La mountain bike elettrica propone anche il telaio perimetrale in carbonio UD SLI ed il motore Bosch Performance CX Race, con una batteria da 800 Wh. Le sospensioni sono le Fox Float Factory, con una forcella da 38 mm, mentre le ruote Mavic E-Deemax propongono cerchi differenziati. I freni sono Shimano XTR 4 Pistoni e la trasmissione Shimano XTR/XT.

Uscita e prezzo

La LaPierre GLP III SE Alpine Edition è già disponibile, pesa 23,5 kg e può essere richiesta in quattro dimensioni (S, M, L e XL), con un prezzo di vendita consigliato di 10.000 euro (IVA inclusa). La bici, realizzata con Alpine, è prodotta e commercializzata in serie limitata esclusivamente in Europa.