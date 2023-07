La figlia di Valentino Rossi a 16 mesi si diverte sulla minimoto elettrica [VIDEO]

Valentino Rossi potrebbe avere già l’erede in casa. Parliamo di sua figlia, la piccola Giulietta che ad appena 16 mesi sembra già avere il giusto piglio per seguire le orme del padre.

A mostrarci la piccola di casa Rossi già in sella è papà Valentino in un video postato sul suo account Instagram, e già diventato virale, con protagonista Giulietta che “guida” una minimoto da cross elettrica gialla e blu.

Il Dottore: “Non penso che Giulietta farà la ballerina”

Il video di Valentino Rossi è accompagnato da una frase che scherzosamente forse nasconde la speranza di un futuro in sella per la figlia: “Non penso che Giulietta farà la ballerina”. Al di là di quello che farà da grande, per il momento la piccola tra una curva e l’altra sembra divertirsi nelle sue prime uscite in moto con papà.