KTM cambia marcia con la nuova trasmissione automatica AMT

KTM presenta il suo nuovo cambio automatico AMT, una novità con la quale la Casa austriaca punta a risolvere, attraverso il proprio approccio, la contrapposizione tra sport e comfort con un sistema che offre tutti i benefici di un cambio automatico pur mantenendo un focus racing sul pilota.

Chiamata AMT, acronimo di Automated Manual Transmission, questa trasmissione è un’opzione di cambio che mantiene le sue credenziali sportivE, ma offre un’usabilità superiore in diversi scenari di guida.

Il cambio AMT di KTM consente al pilota di scegliere tra la classica cambiata manuale, ma senza dover ricorrere alla frizione, selezionando la modalità M oppure una cambiata completamente automatizzata nella modalità A. Una volta innestata la prima marcia, la moto inizia a muoversi quando si accelera, il numero di giri del motore sale e la frizione centrifuga attacca, portando il motore a spingere la motocicletta.

I vantaggi della trasmissione automatica

Questo sistema, sottolinea la Casa motociclistica austriaca, rende molto più facile partire in salita, scattare da fermi, fermarsi e condurre le manovre a bassa velocità, soprattutto su veicoli di grande dimensione. Inoltre, rende impossibile lo spegnimento del motore.

A differenza dei tradizionali cambi motociclistici, la trasmissione AMT prevede la sequenza P – N – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, con la folle a monte dei 6 rapporti e la P che indica la funzionalità Park, nella quale un nottolino interno al cambio impedisce movimenti indesiderati della moto, specie quando si parcheggia in pendenza.

Sia Park (parcheggio) che Neutral (folle) possono essere selezionate unicamente attraverso le levette sul blocchetto sinistro, con il motore sia acceso che spento; per innestare la prima marcia, inoltre, è necessario azionare il freno anteriore o posteriore.

La modalità “Manual”

Ai noti vantaggi della trasmissione automatico, il sistema AMT aggiunge quelli nascosti nella modalità “Manual” M, con la quale il pilota può cambiare a suo piacimento, usando la tradizionale leva a pedale sul lato sinistro del motore, oppure le levette al manubrio poste sul blocchetto sinistro.

Parametrato sui Riding Mode

Il cambio AMT offre inoltre al motociclistica numerose configurazioni possibili con le modalità di cambiata (Shifting) che lavorano in combinazione con i Riding Mode. La trasmissione AMT sarà inizialmente disponibile su alcuni dei nuovi modelli KTM in arrivo, ma verrà estesa a ulteriori modelli in gamma nei prossimi anni.