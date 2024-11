KTM 1390 Super Duke GT: la nuova sport-touring a EICMA 2024

KTM svela la sua ultima creazione: la 1390 Super Duke GT si presenta al pubblico di EICMA 2024 con una rivoluzione a 360 gradi. Il costruttore austriaco ridefinisce gli standard del segno sport-touring con un modello che eredita il DNA sportivo della sorella naked.

Il cuore pulsante della nuova arrivata è l’imponente bicilindrico LC8 da 1.350 cc, dotato di un sofisticato sistema di fasatura variabile all’aspirazione. Le prestazioni dichiarate promettono di far tremare la concorrenza: 190 cavalli di potenza massima accompagnati da una coppia di 145 Nm. Gli ingegneri di Mattighofen hanno anche rivisto la trasmissione, optando per rapporti più corti su quinta e sesta marcia per garantire una risposta più immediata nelle andature sostenute.

Il telaio a traliccio in acciaio è stato completamente riprogettato, puntando su una maggiore rigidità strutturale e un baricentro ribassato. Le sospensioni WP Apex SAT di ultima generazione, gestite elettronicamente, promettono di coniugare comfort e prestazioni. L’impianto frenante si affida all’eccellenza Brembo: all’anteriore spiccano la pompa radiale MCS, le pinze Stylema e una coppia di dischi da 320 millimetri.

L’elettronica fa un deciso salto in avanti con un nuovo display TFT touch da 8,8 pollici, che integra funzionalità di navigazione utilizzabili anche offline. La gestione della moto si articola attraverso diverse modalità di guida: Rain, Street, Sport e Custom di serie, mentre le modalità Track e due ulteriori Custom sono disponibili come optional.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione del radar anteriore, che porta con sé funzionalità avanzate come il cruise control adattivo, il Brake Assist, il Distance Assist e il Group Riding, quest’ultimo pensato specificamente per la guida in gruppo.

KTM mantiene la sua politica commerciale innovativa: tutte le funzionalità elettroniche opzionali saranno disponibili gratuitamente per i primi 1.500 chilometri, permettendo ai proprietari di valutare con calma quali caratteristiche acquistare definitivamente.

L’ergonomia è stata oggetto di un’attenta revisione, cercando il giusto equilibrio tra comfort turistico e dinamismo sportivo. In particolare, la modalità Comfort è stata perfezionata per garantire il massimo benessere nelle lunghe percorrenze, senza compromettere le doti dinamiche che ci si aspetta da una KTM.

Il design, pur mantenendo il family feeling tipico delle creazioni di Kiska per il marchio di Mattighofen, si rinnova completamente, trasmettendo aggressività e raffinatezza in egual misura.