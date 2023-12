Kove 800X: l’adventure si presenta in tre versioni, da 8.990 euro

La Kove 800X era stata presentata ad EICMA 2022 in versione prototipo, per poi mostrarsi in quella definitiva un mese fa nell’edizione 2023. Ora l’enduro da turismo si appresta ad entrare sul mercato e sarà disponibile in tre versioni: Adventure, Pro e Rally. Con un listino prezzi a partire da 8.990 euro.

Le caratteristiche

Partiamo dalla versione base, denominata Adventure e dedicata ai viaggi avventura, con i suoi 210 mm d’escursione ed una luce a terra di 245 mm. Propone pneumatici tubeless, TCS controllo di trazione, frizione anti-saltellamento, frenata con ABS escludibile, ammortizzatore di sterzo, barre protettive e paracoppa in alluminio. A livello tecnologico, è presente il display TFT con mirroring e l’illuminazione full-LED.

La versione Pro è dedicata a chi cerca un’esperienza di fuoristrada ancora più importante. Infatti, la 800X Pro è equipaggiata con sospensioni pluriregolabili KYB da 240mm, alla luce a terra di 275mm e alle pinze radiali firmate Taisko con dischi flottanti da 320mm, sempre con ABS escludibile, con un’altezza della sella che sale da 835 a 875 mm. Infine, la versione Rally è pronta ad ogni sfida per l’off-road, con una forcella da 270mm d’escursione e un ammortizzatore da 250mm, con una luce a terra di ben 293mm.

Uscita e prezzi

La Kove 800X, spinta dal motore bicilindrico 799cc da 96 CV, arriverà a marzo con le versioni Adventure e Pro, mentre per la Rally servirà attendere il prossimo autunno. Il listino prezzi è rispettivamente di 8.990, 9,790 e 12.980 euro.