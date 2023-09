Kove 321F: nuova café racer dal look neoclassico made in Cina [FOTO]

La Kove 321F fa il suo debutto sul mercato asiatico. Si tratta di una café racer sportiva, con design neoclassico, che il costruttore cinese ha realizzato sfruttato la piattaforme dei modelli 321R e 321RR, già noti sul mercato locale.

Sulla scia di un approccio stilistico che ricalca il design della produzione motociclistica europea, la Kove 321F strizza l’occhio ad un estetica neoclassica che prende forme sulla meccanica della naked e della sportiva del marchio. Dotata di cerchi a raggi che esaltano il look neoclassico, la Kove 321F, come le sorelle, ripropone il telaio a traliccio con forcellone monobraccio.

Motore da 321 cc da 41,5 CV, fino a 170 km/

Così come le altre 321, anche la versione “F” monta un motore bicilindrico parallelo da 321 cc che sviluppa una potenza di 41,5 CV a 10.500 giri al minuti e una coppia massima di 29,5 Nm a 9.000 giri al minuto.

La Kove 321F ha un peso in ordine di marcia leggermente superiore ai 160 kg. La moto, che dispone di impianto frenante con disco da 320 mm con pinza a quattro pistoncini e posteriore da 240 mm, con ABS, è in grado di raggiungere una velocità di punta di 170 km/h.

Al momento non è prevista la sua commercializzazione in Europa, dove la Kove 321F avrebbe un buon potenziale di mercato, soprattutto tra i neopatentati essendo al limite per la guida con la patente A2.