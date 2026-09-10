KOVE 450RR: la nuova sportiva quattro cilindri da 70 CV costa 6.990 euro

La nuova KOVE 450RR appena svelata è la carta che il giovane produttore cinese di motociclette si gioca nel segmento delle sportive di media cilindrata. Si tratta di un moto che riporta in auge una formula meccanica che ha fatto la storia, ovvero quella che fa leva sulla presenza del motore quattro cilindri in linea ad alti regimi.

Motore quattro cilindri da 443 cc e 70 CV, peso di 165 kg

Il cuore della nuova KOVE 450RR è un propulsore da 443 cc, 16 valvole DOHC, capace di erogare 66,6 CV di potenza a 13.250 giri/min., che salgono a 70 CV grazie al contributo della presa d’aria dinamica Ram Air, con un regime di rotazione che supera i 13.000 giri/min., numeri decisamente non comuni per moto di questa cilindrata.

Il dinamismo e la verve del motore è affiancato da un peso estremamente contenuto, con la nuova KOVE 450RR che pesa appena 165 kg in ordine di marcia, anche grazie a un telaio multitubolare in acciaio da appena 7 kg, contribuendo ad offrire alla moto un rapporto peso/potenza da vera race-replica.

Ciclistica ed elettronica all’altezza

Anche la ciclistica della KOVE 450RR è di alto livello con la forcella upside-down Kayaba da 41 mm completamente regolabile, mono ammortizzatore KYB con serbatoio separato e ammortizzatore di sterzo di serie. Sul fronte dell’impianto frenante, la supersportiva del marchio cinese dispone di doppio disco anteriore flottante da 300 mm con pinze radiali TAISKO a 4 pistoncini, abbinato a un ABS a doppio canale disinseribile e configurabile su tre modalità.

Ricco anche il pacchetto elettronico con la moto che offre due Riding Mode (Sport ed Eco), controllo di trazione disinseribile, Launch Control e cambio quickshifter di serie. Completano la dotazione la fanaleria Full LED, le appendici aerodinamiche integrate in carena e un display TFT a colori da 5 pollici con connettività per lo smartphone.

Due livree, prezzo di lancio di 6.990 €

La KOVE 450RR è già disponibile in due colorazioni, Crimson White (bianco con telaio e accenti rossi) e Storm Black (nero opaco con finiture dorate), presso la rete dei concessionari ufficiali del marchio. Il prezzo di listino è fissato a 7.390 €, ma fino al 31 ottobre 2026 la Casa produttrice propone un lancio promozionale a 6.990 €, rendendola una delle sportive più competitive del mercato in termini di rapporto prezzo/prestazioni.