Eleveit X Legend EVO Power Fluo: lo stivale offroad si veste di giallo fluo

La proposta di stivali moto Eleveit per le avventure più impegnative ed estreme lontano dall’asfalto si arricchisce di un’interessante novità con l’ingresso in gamma dell’accesa colorazione Power Fluo dopo due stagioni sotto i riflettori del Mondiale Motocross ed Enduro. La grafica Power Fluo, nata sui campi di gara e inizialmente riservati ai piloti sponsorizzati dal marchio, vesto ora il top di gamma Eleveit X Legend EVO, uno stivale offroad sviluppato per offrire leggerezza, protezione e libertà di movimento.

Dalle corse alla produzione di serie

Il progetto che sta dietro la colorazione Power Fluo affonda le proprie radici nella stagioni 2024 e 2025, quando i piloti Eleveit impegnati nei Campionati del Mondi di Motocross ed Enduro, oltre che nei rally e nel freestyle motocross, hanno utilizzato versioni Limited Edition dello X Legend EVO. Il feedback positivo ottenuto dalla particolare e accesa livrea giallo fluo ha convinto Eleveit a portarla nel catalogo dei prodotti di serie.

Peso piuma di 3,7 kg, comfort e protezione top

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, X Legend EVO si fa apprezzare per il peso estremamente contenuto, di appena 3.700 grammi, che lo colloca tra gli stivali offroad a quattro leve più leggeri della sua categoria. La calzatura di Eleveit è dotata di tomaia in microfibra che assicura ottime capacità di resistenza e flessibilità, mentre la fodera interna tridimensionale favorisce la ventilazione e contribuisce a mantenere elevati comfort e libertà di movimento anche nelle sessioni più lunghe.

Sul fronte della sicurezza, questo stivale di Eleveit è dotato si soluzioni specifiche avanzate come lo Shock Lock System, che limita la flessione anteriore della caviglia, e il Controlled Lateral Flexion, progettato per controllare i movimenti laterali e ridurre il rischio di torsioni eccessive.

Il sistema di chiusura Hook Fastening System invece utilizza leve con traversino in acciaio e fascette micrometriche, con componenti sostituibili. A completare la dotazione c’è la suola bicomponente, anch’essa completamente sostituibile, studiata per garantire grip e controllo su ogni tipo di terreno.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo stivale Eleveit X Legend EVO Power Fluo è disponibile nelle taglie dalla 39 alla 48 al prezzo di 499,90 €, presso i rivenditori del marchio e sullo store online Eleveit.

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