KL: la concept bike Duel X e nuovi scooter ad EICMA 2024 [FOTO]

Tra i marchi protagonisti ad EICMA 2024, aperto fino a domenica 10 a Milano Rho Fiera, c’è KL. Il marchio distribuito in Europa da Pelpi International ha portato numerose novità all’appuntamento milanese: in primo piano c’è la concept bike Duel X, ma anche alcuni nuovi modelli di scooter.

“KL amplia la sua gamma di scooter con modelli progettati per la mobilità urbana, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze quotidiane – le parole del CEO Cesare Galli – Tra gli scooter, spicca Nexy 125, dotato di un innovativo motore Hybrid. Inoltre, porta un’accattivante proposta nel settore moto, presentando Duel X, una concept bike progettata per vivere l’avventura, che si farà notare e catturerà l’attenzione del pubblico”.

La KL Duel X

Equipaggiata con lo stesso motore da 125cc della “sorella” naked Duel 125, la Duel X è stata ideata per offrire elevate prestazioni e pensata per tutti coloro, giovani e adulti, che vogliono vivere l’avventura in sella a una moto facile da guidare e versatile su ogni tipo di percorso, anche su strade bianche. Questa moto è stata disegnata dal giovane designer italiano Samuele Dell’Oro.

Gli scooter

Tante le proposte per gli scooter. Si parte da Nexy 125, con il motore Hybrid e tecnologie di ultima generazione, come la compatibilità con Apple CarPlay, passando per Onyx con design compatto e originale, ispirato ai primi scooter degli anni ’60. Proposto nelle versioni 50 e 125. Lo scooter Gemma, già disponibile come 125, ora si arricchisce della versione 50cc, con consumi limitati.

La KL TRX, invece, rappresenta la declinazione più sportiva a livello di scooter, con un aspetto grintoso e disponibile nelle cilindrate 125 e 300. Infine, all’appuntamento milanese viene esposto anche il maxi scooter Brera 318 GT, che si affianca al Brera 318. Con un aumento di cilindrata, di potenza e ricche dotazioni di serie sia dal punto di vista tecnologico che del comfort.