Kawasaki Z650 S e Z900, la gamma 2027 si rinnova: colori e versioni

Tra le novità di Kawasaki per la stagione 2027 c’è la conferma di due grandi protagoniste della propria gamma naked: la Z650 S e la Z900, quest’ultima disponibile anche nelle versioni 70 kW e SE, con entrambe le moto che si aggiornano con alcune novità estetiche, in particolare con una veste cromatica rinnovata. Arriva dunque una ventata di freschezza stilistica sui due modelli che interpretano ognuno a modo suo il concetto di divertimento su due ruote, puntando su tecnologia, carattere e versatilità.

Kawasaki Z650 S 2027

La Kawasaki Z650 S è l’evoluzione della collaudata Z650 con un’impostazione ancora più grintosa. I convogliatori più ampi, il manubrio più largo e le nuove sovrastrutture sottolineano il DNA della famiglia Z, con il look arricchito da raffinati dettagli in alluminio. Il motore punta su un’erogazione intuitiva e su una guida agile, mentre il controllo di trazione KTRC contribuisce ad incrementare la sicurezza. Il cambio quickshifter, disponibile come optional, rende invece più rapide e coinvolgenti le cambiate, aumentando il divertimento di guida.

A completare la dotazione ci sono la strumentazione TFT a colori e la connettività Kawasaki Rideology. La Z650 S è inoltre disponibile in configurazione 35 kW, pensata per i motociclisti in possesso di patente A2. La Kawasaki Z650 S 2027 viene proposta con tre colorazioni fra cui poter scegliere: Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Persimmon Red/Metallic Carbon Gray, Pearl Blizzard White/Ebony/Candy Lime Green Type 3.

Kawasaki Z900 2027

Al vertice della gamma naked si conferma la Z900, uno dei modelli Kawasaki di maggior successo degli ultimi anni. Il cuore pulsante è rappresentato dal motore quattro cilindri in linea da 948 cc, raffreddato a liquido, capace di offrire una risposta pronta ai bassi e medi regimi e un allungo deciso agli alti.

La dotazione elettronica comprende quickshifter bidirezionale, piattaforma inerziale IMU, cruise control, traction control, power mode, cornering management e navigazione turn-by-turn. La Z900 SE aggiunge componentistica premium, con pinze freno Brembo e monoammortizzatore Ohlins, mentre la Performance Edition propone anche accessori dedicati, tra cui il silenziatore Akrapovic in carbonio.

La Kawasaki Z900 2027, compresa la versione 70 kW, propone tre diverse colorazioni: Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Persimmon Red/Metallic Carbon Gray e Pearl Blizzard White/Plasma Lime Green/Ebony. Una soltanto è invece la veste cromatica disponibile per la Kawasaki Z900 SE 2027, ovvero Metallic Matte Graphensteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray/Golden Blazed Green.