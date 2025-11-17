Kawasaki Z650 S 2026: la naked media si aggiorna [FOTO]

La Kawasaki Z650 S si aggiorna ed è pronta ad arrivare sul mercato italiano. Novità dal punto di vista estetico, con tre colorazioni disponibili, e qualche aggiornamento anche al motore. Il modello del marchio giapponese è disponibile nelle concessionarie, con un prezzo di 7.490 euro (f.c.).

Le caratteristiche

La naked presenta un design muscoloso, con in primo piano un frontale aggressivo, dove si nota il gruppo ottico full LED, oltre ad un’ergonomia riprogettata, grazie al nuovo manubrio fat-type ed alla sella ridisegnata. C’è anche più spazio per il passeggero, essendo più ampia quella zona. Dietro, anche il fanale e le frecce sono a LED, così come questo rinnovato modello si caratterizza anche per una nuova “coda” e per la cover radiatore in alluminio. Come dicevamo, sono disponibili tre colorazioni per la nuova Z650 S: Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black.

Per quanto riguarda la parte tecnica, è stato ottimizzato il motore bicilindrico parallelo da 68 CV, per offrire coppia a medi regimi, con il controllo di trazione KTRC di serie. La frizione assistita e antisaltellamento garantisce scalate fluide, mentre la copertura della ventola del radiatore migliora il comfort nel traffico. Il telaio a traliccio in acciaio, di 15 kg, assicura agilità ed è presente l’impianto frenante con doppio disco anteriore da 300 mm e ABS Continental di ultima generazione.

Prezzo

La Kawasaki Z650 S 2026 ha un listino prezzi di 7.490 euro (f.c.).