Kawasaki Versys 650: operazione rilancio con nuove promozioni su MY 2025 e MY 2026

La Kawasaki Versys 650, apprezzata crossover di media cilindrata, diventa ancora più attrattiva e conveniente con l’aggiornata campagna promozionale. Fino al 31 dicembre 2025, la Casa giapponese propone nuove condizioni di acquisto sia per il MY 2025 che per il nuovo MY 2026.

Nello specifico la promozione offre un contributo di 810 € sulla Kawasaki Versys 650 MY 2025 facendo scendere il prezzo da 6.940 €, mentre sul MY 2026 lo sconto è di 610 € con il prezzo che si riduce a 7.140 €. L’offerta di Kawasaki è valida anche per gli allestimenti speciali Tourer, Tourer Plus e Grand Tourer, ricche di accessori originali Kawasaki (valigie laterali, bauletto, protezioni, ecc.).

Kawasaki Versys 650 MY 2026

La nuova Kawasaki Versys 650 MY 2026, che ha alzato il livello del confermato pacchetto tecnico che unisce prestazioni, comfort e tecnologia, si propone con il consueto design ispirato alla Versys 1100 (moto ufficiale del Tour de France) che contribuisce a decretarne il successo, insieme alla capacità di proporsi come moto versatile e completa, adatta ad affrontare con disinvoltura il traffico cittadino quanto lunghi viaggi e strade tutte curve.

Equipaggiata con il motore bicilindrico parallelo da 693 cc, la Kawasaki Versys 650 eroga 67 CV di potenza e 61 Nm di coppia, ed è disponibile anche nella versione depotenziata a 35 kW per patente A2. La moto è dotata di cerchi da 17 pollici, fari full LED, controllo di trazione KTRC, parabrezza regolabile, display TFT da 4,3 pollici con connettività smartphone via app Rideology e comandi vocali. La Kawasaki Versys 650 MY 2026 è disponibile in tre nuove colorazioni: Metallic Deep Blue / Metallic Spark Black, Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black e Metallic Spark Black / Metallic Matte Carbon Gray.