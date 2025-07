Kawasaki: si rinnovano Versys 650, W230 e Meguro S1 [FOTO]

Kawasaki annuncia l’aggiornamento di tre modelli importanti del marchio, con l’arrivo del MY 2026: Versys 650, W230 e Meguro S1. La prima è una delle moto di riferimento dell’intera gamma dell’azienda giapponese ed è ora conforme alla normativa Euro 5, con tre varianti cromatiche, mentre gli altri due modelli propongono nuovi colori, dopo il buon successo al debutto.

La nuova Versys 650

Entrando nel dettaglio, la Kawasaki Versys 650 2025 propone un design che richiama le linee della Versys 1100, moto ufficiale del Tour de France, con cerchi da 17 pollici, l’illuminazione full LED ed il parabrezza regolabile, per affrontare anche le condizioni meteo avverse. Non manca anche la tecnologia, con il display TFT da 4,3 pollici e l’app Rideology per connettere lo smartphone.

La moto è spinta dal motore bicilindrico parallelo da 649 cm3, raffreddato a liquido, con una potenza massima di 49 kW ed una coppia di 61 Nm, ma anche con la versione depotenziata a 35 kW per chi è in possesso della patente A2. La Versys 650 sarà disponibile per il 2026 in tre varianti cromatiche e nelle versioni speciali Tourer, Grand Tourer e Tourer Plus.

Le rinnovate W230 e Meguro S1

Le Kawasaki W230 e Meguro S1 avevano debuttato lo scorso anno ed hanno avuto un più che discreto successo, così la casa giapponese ha deciso di rinnovarle per il 2026. La prima ora propone una nuova livrea Metallic Dark Green, mentre la seconda è disponibile in Ebony. Le due moto si distinguono per finiture e dettagli: il serbatoio della W230 è verniciato e impreziosito da un emblema tridimensionale “W”, mentre quello della Meguro presenta una finitura cromata con pannelli verniciati, arricchito dallo storico logo “M” e “M rovesciata”. Anche il design degli strumenti e le finiture della sella sono specifici per ciascun modello.

Non cambia, invece, il motore monocilindrico raffreddato ad aria, montato su una piattaforma ciclistica condivisa. All’anteriore troviamo una forcella telescopica da 37 mm, che contribuisce a una guida composta e bilanciata, mentre al posteriore il doppio ammortizzatore assicura il tipico comfort di marcia “classico”, con possibilità di regolazione su 5 livelli del precarico.