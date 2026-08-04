Suzuki Hayabusa: la passione per la supersportiva anima l’Hayabusa Station Festival

La Suzuki Hayabusa, una delle moto più iconiche delle storia, fece il suo debutto 26 anni fa e ancora oggi continua ad animare la passione che unisce migliaia di motociclisti. Presentata nel 1999, la sportiva di Hamamatsu ha rivoluzionato il segmento delle hypersport grazie a un progetto che univa prestazioni estreme, aerodinamica e grande stabilità, diventando in breve tempo un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.

L’evoluzione della Hayabusa fra tre generazioni

Il nome Hayabusa, che in giapponese identifica il falco pellegrino, l’uccello più veloce del pianeta, racconta perfettamente la filosofia del modello. La prima generazione, equipaggiata con un motore quattro cilindri da 1.299 cc e 175 CV, superava infatti i 312 km/h, tanto da contribuire al successivo “Gentlemen’s Agreement” tra i costruttori, che fissò a 299 km/h il limite di velocità delle moto di serie.

Nel 2008 arrivò la seconda generazione con il motore portato a 1.340 cc, una potenza di 197 CV e importanti aggiornamenti a telaio, freni ed elettronica. La terza serie, lanciata nel 2021, ha riportato la Suzuki Hayabusa sul mercato europeo con un propulsore conforme alle normative Euro 5 e un sofisticato pacchetto di assistenza alla guida, mantenendo però intatto il carattere che l’ha resa celebre. Le prime due generazioni hanno superato complessivamente le 189.100 unità vendute.

La manifestazione Hayabusa Station Festival

Il legame tra la Hayabusa e i suoi proprietari trova ogni anno la massima espressione nell’Hayabusa Station Festival, l’evento che si svolge ad agosto nella prefettura di Tottori, in Giappone. Nato nel 2008 come un semplice raduno di sette motociclisti davanti alla storica stazione ferroviaria di Hayabusa, oggi l’evento richiama oltre 3.000 partecipanti e più di 2.600 moto, trasformandosi in una grande festa dedicata a una delle motociclette più amate di sempre.

Più di una semplice supersportiva, la Suzuki Hayabusa continua a rappresentare ancora oggi un simbolo di innovazione, prestazioni e passione, confermando, a poco meno di tre decenni dal suo esordio, il proprio posto tra i modelli capaci di lasciare una forte e riconoscibile impronta nella storia del motociclismo.