Kawasaki sarà protagonista a EICMA 2024 con le sue novità più recenti

Kawasaki Italia parteciperà ad EICMA 2024, il prestigioso salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote, in programma a Rho Fiera Milano dal 5 al 10 novembre prossimi.

Sarà un’occasione da non lasciarsi scappare per gli appassionati del marchio di Akashi, in un’edizione nella quale per di più Kawasaki entrerà a far parte, come sponsor tecnico, del MotoLive, lo spazio esterno dedicato a gare e spettacoli, con la fornitura dei suoi modelli Mule Pro-DTX e Mule Pro-MX.

Nel suo spazio espositivo ad EICMA Kawasaki porterà diverse rappresentanti della sua gamma in grado di soddisfare le esigenza di ogni motociclista, offrendo un’ampia scelta di modelli: dalle sportive più performanti, ai modelli Touring confortevoli, fino alle enduro specialistiche per gli amanti dell’off-road.

I modelli presenti: dalla nuova Versys 1100 alla Ninja 1100SX

Saranno presenti in stand la nuova Versys 1100 con il suo aumento di cilindrata, coppia e il cambio elettronico migliorato riadattato al suo stile Touring. Ci sarà anche la novità Ninja 1100SX, regina indiscussa delle Sport Touring, migliorata anch’essa nella cubatura del motore e nei rapporti.

Per la prima volta in Europa, saranno esposte la W230 e la Meguro S1, che rappresentano lo stile e la storia del marchio di Akashi, adatte sia per un pubblico giovane che per quello più adulto. L’area off-road sarà impreziosita dalla nuovissima KX 250, ultima evoluzione del modello motocross con novità al motore, alla ciclistica ma soprattutto all’elettronica e dalla sorella KX 250X, enduro specialistica che ne riceve tutte le migliorie tecniche del modello cross.

Completano la gamma, nelle nuove colorazioni 2025, modelli di successo come Versys 650, le serie Z e Ninja, oltre alle Hybrid e alle Supercharge.