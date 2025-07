Kawasaki protagonista al Tour de France 2025 con moto a idrogeno e gamma elettrica

Kawasaki è stata protagonista al Tour de France 2025, la nota corsa ciclistica a tappe che si è conclusa qualche giorno fa nel suo tradizionale arrivo sugli iconici Champs-Élysées di Parigi. Sfruttando la vetrina della celebre corsa a tappe, Kawasaki ha messo in mostra il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, come sottolineato dalla dimostrazione pubblica di un prototipo alimentato a idrogeno.

In linea con l’obiettivo del Tour de France che punta a ridurre del 50% la propria impronta di carbonio entro il 2030, Kawasaki, che all’edizione 2025 della corsa ciclistica transalpina è tornata in veste di Sponsor Ufficiale Moto, ha ribadito l’intenzione di voler perseguire l’obiettivo della neutralità carbonica.

Flotta di Versys 1100 e le novità green

Per l’intera durante del Tour de France, Kawasaki ha messo a disposizione dell’organizzazione una flotta di Versys 1100. Ma la presenza della Casa motociclistica giapponese ha previsto anche la partecipazione dell’intera gamma a basse emissioni della carovana pubblicitaria che he permesso al pubblico di vedere da vicino le Kawasaki con motore termico ottimizzato, il primo modello 100% elettrico del brand (Z e Ninja) e l’innovativa Z-7 Hybrid che funziona in modalità elettrica, a benzina o combinata, con cambio automatico o sequenziale con paddle shift.

La dimostrazione pubblica del prototipo a idrogeno

A completare la presenza di Kawasaki al Tour de France 2025 è stata la Hydrogen ICE, moto a idrogeno basata sulla piattaforma “balanced Supercharged”, condivisa con la Ninja H2 SX, guidata dal collaudatore ufficiale Matthias Hoeppner che ha commentato: “Il Tour de France è un evento globale straordinario. All’inizio è stato difficile realizzare che avrei guidato la nostra esclusiva moto a idrogeno davanti a milioni di spettatori. La moto ha funzionato perfettamente e per me è stato un vero orgoglio guidare il gruppo Kawasaki, mostrando al mondo la nostra ampia offerta tecnologica: dai modelli a basso consumo alle EV e Hybrid”.