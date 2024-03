Kawasaki, nuove promozioni con l’arrivo della primavera

In occasione dell’arrivo della primavera, e con essa il ritorno di andare in moto, Kawasaki Italia lancia una serie di nuove promozioni che, fino ad esaurimento scorte, coinvolgono un gran numero di modelli della Casa giapponese.

Nello specifico le iniziativa promozionali riguardano i seguenti modelli:

– Z400 – MY 2023 (e precedenti) 5.090 €;

– Z650RS – Metallic Spark Black – MY 2023 (e precedenti) 6.890 €;

– Z650RS – Candy Emerald Green – MY 2023 (e precedenti) 6.990 €;

– Z650 – Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray – MY 2023 (e precedenti) 6.690 €;

– Ninja 400 – MY 2023 (e precedenti) 5.790 €;

– Versys 650 – MY 2023 (e precedenti) 8.290 €;

– Z900 (70kw) – Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray – MY 2023 (e precedenti) 8.490 €;

– Ninja 1000SX – Metallic Matte Sovereign Red/Metallic Diablo Black – MY 2023 (e precedenti) 13.890 €.

Inoltre, con i modelli Versys 650 e Ninja 1000SX, presso i concessionari ufficiali Kawasaki che aderiscono all’iniziativa, si potrà avere il Kit Tourer in omaggio.