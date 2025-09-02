Kawasaki: nuove colorazioni 2026 per gamma cruiser e Z650RS [FOTO]
La Casa giapponese ammoderna le sue moto con nuove tinte per la livrea
Kawasaki porta una ventata di freschezza stilistica nella propria gamma cruiser con il lancio di una serie di nuove colorazioni per la stagione 2026 che riguarda i modelli Vulcan ed Eliminator. La Kawasaki Vulcan S, equipaggiata con il motore bicilindrico da 649 cc e look da vera cruiser, per il 2026 si arricchisce della nuova combinazione cromatica Metallic Graphite Gray / Metallic Flat Spark Black, che si affianca all’apprezzata tinta Metallic Flat Spark Black.
Novità per Eliminator, anche in versione SE
A fianco della Eliminator 500, tra le novità 2026 nei concessionari Kawasaki ci sarà anche la versione SE. Entrambi le versioni condividono il motore da 45 CV, rispettando i limiti di potenza della patente A2, oltra ad una dotazione tecnica avanzata che comprende la strumentazione digitale e la combinazione di ruote da 18 pollici all’anteriore e da 16 pollici al posteriore. La versione SE si distingue anche per la presenza di cupolino anteriore e porta USB-C di serie.
Per quanto riguarda le colorazioni, la Kawasaki Eliminator sarà disponibile nella classica tinta Metallic Flat Spark Black e nella nuova tonalità Metallic Imperial Red / Ebony. La Eliminator SE, invece, si presenta per il 2026 nella nuova variante Metallic Matte Carbon Gray / Flat Ebony.
Tre nuovi colori per la Z650RS
Novità cromatiche anche per la Kawasaki Z650RS, l’apprezza moto dal look d’ispirazione anni ’70 che affonda le sue radici nella rivoluzionaria Z650-B1 del 1976, che per il 2026, festeggiando i 50 anni della sua progenitrice, rinnova la gamma con tre nuove colorazioni: Ebony, Metallic Ocean Blue e Candy Emerald Green. I nuovi colori per livrea della Z650RS sono disponibili sia nella versione full power da 68 CV, sia nella variante depotenziata da 48 CV guidabile con patente A2.
