Kawasaki: nuove colorazioni 2026 per gamma cruiser e Z650RS [FOTO]

Kawasaki porta una ventata di freschezza stilistica nella propria gamma cruiser con il lancio di una serie di nuove colorazioni per la stagione 2026 che riguarda i modelli Vulcan ed Eliminator. La Kawasaki Vulcan S, equipaggiata con il motore bicilindrico da 649 cc e look da vera cruiser, per il 2026 si arricchisce della nuova combinazione cromatica Metallic Graphite Gray / Metallic Flat Spark Black, che si affianca all’apprezzata tinta Metallic Flat Spark Black.

Novità per Eliminator, anche in versione SE

A fianco della Eliminator 500, tra le novità 2026 nei concessionari Kawasaki ci sarà anche la versione SE. Entrambi le versioni condividono il motore da 45 CV, rispettando i limiti di potenza della patente A2, oltra ad una dotazione tecnica avanzata che comprende la strumentazione digitale e la combinazione di ruote da 18 pollici all’anteriore e da 16 pollici al posteriore. La versione SE si distingue anche per la presenza di cupolino anteriore e porta USB-C di serie.

Per quanto riguarda le colorazioni, la Kawasaki Eliminator sarà disponibile nella classica tinta Metallic Flat Spark Black e nella nuova tonalità Metallic Imperial Red / Ebony. La Eliminator SE, invece, si presenta per il 2026 nella nuova variante Metallic Matte Carbon Gray / Flat Ebony.

Tre nuovi colori per la Z650RS

Novità cromatiche anche per la Kawasaki Z650RS, l’apprezza moto dal look d’ispirazione anni ’70 che affonda le sue radici nella rivoluzionaria Z650-B1 del 1976, che per il 2026, festeggiando i 50 anni della sua progenitrice, rinnova la gamma con tre nuove colorazioni: Ebony, Metallic Ocean Blue e Candy Emerald Green. I nuovi colori per livrea della Z650RS sono disponibili sia nella versione full power da 68 CV, sia nella variante depotenziata da 48 CV guidabile con patente A2.