Kawasaki Ninja 125 e Z125 2027: colori, novità e caratteristiche

Il passo d’ingresso nel mondo Kawasaki si concretizza nel segmento 125 offrendo agli appassionati delle due ruote una scelta chiara tra due anime della Casa giapponese: Ninja o Z. I due modelli entry level del marchio, ovvero le Kawasaki Ninja 125 e Z125 portano nel segmento d’ingresso due identità distinte e riconoscibili. Compatte nelle cilindrata, le due Kawasaki hanno tutto il DNA Kawasaki delle sorelle maggiori non rinunciando a nulla in termini di presenza scenica, qualità costruttiva e cura ingegneristica.

Entrambe pensate per essere guidate con patente A1, la sportiva Kawasaki Ninja 125 e la naked Z125 si aggiornano con il model year 2027 che introduce delle nuove varianti cromatiche per i due modelli entry-level del marchio di Akashi.

Kawasaki Ninja 125: spirito racing in formato compatto

La Ninja 125 conferma la propria impostazione con un’estetica sportiva e una posizione di guida ispirata alle Supersport Kawasaki. La carenatura della moto richiama il mondo delle competizioni, mentre il motore monocilindrico da 14 CV punta su facilità di utilizzo e brillantezza lungo l’arco di erogazione. Nel traffico urbano la compattezza e l’agilità ne esaltano la maneggevolezza, mentre l’elasticità ai bassi e medi regimi rende la guida più piacevole anche fuori città.

A completare la dotazione della Kawasaki Ninja 125 troviamo telaio a traliccio di tubi, forcella telescopica da 37 mm, sospensione posteriore Uni-Trak, ABS e strumentazione completamente digitale. Per il 2027 la Ninja 125 sarà disponibile in tre colorazioni: Lime Green, Metallic Graphite Gray/Metallic Spark Black/Noble Frame Metallic Red ed Ebony/Metallic Carbon Gray.

Kawasaki Z125: la naked dal carattere Sugomi

Per chi ama farsi sedurre da una naked, la Z125 rappresenta il punto d’accesso alla storica famiglia Z di Kawasaki, nata nel 1972. Il linguaggio stilistico Sugomi del brand si traduce in linee taglienti, proporzioni compatte e un’immagine aggressiva, mentre la base tecnica riprende quella della Ninja 125.

Anche la Z125 dispone di motore monocilindrico, telaio a traliccio, sospensione Uni-Trak, strumentazione digitale e ABS. Per adattarsi a differenti esigenze ergonomiche è inoltre disponibile una sella opzionale più bassa di 25 mm. La gamma colori 2027 della Kawasaki Z125 offre due opzioni: Metallic Spark Black e Pearl Storm Gray/Ebony/Metallic Green.