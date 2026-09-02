Kawasaki Ninja 125 e Z125 2027: colori, novità e caratteristiche
La sportiva e la naked guidabili con patente A1 che segnano l'ingresso nel mondo Kawasaki
Il passo d’ingresso nel mondo Kawasaki si concretizza nel segmento 125 offrendo agli appassionati delle due ruote una scelta chiara tra due anime della Casa giapponese: Ninja o Z. I due modelli entry level del marchio, ovvero le Kawasaki Ninja 125 e Z125 portano nel segmento d’ingresso due identità distinte e riconoscibili. Compatte nelle cilindrata, le due Kawasaki hanno tutto il DNA Kawasaki delle sorelle maggiori non rinunciando a nulla in termini di presenza scenica, qualità costruttiva e cura ingegneristica.
Entrambe pensate per essere guidate con patente A1, la sportiva Kawasaki Ninja 125 e la naked Z125 si aggiornano con il model year 2027 che introduce delle nuove varianti cromatiche per i due modelli entry-level del marchio di Akashi.
Kawasaki Ninja 125: spirito racing in formato compatto
La Ninja 125 conferma la propria impostazione con un’estetica sportiva e una posizione di guida ispirata alle Supersport Kawasaki. La carenatura della moto richiama il mondo delle competizioni, mentre il motore monocilindrico da 14 CV punta su facilità di utilizzo e brillantezza lungo l’arco di erogazione. Nel traffico urbano la compattezza e l’agilità ne esaltano la maneggevolezza, mentre l’elasticità ai bassi e medi regimi rende la guida più piacevole anche fuori città.
A completare la dotazione della Kawasaki Ninja 125 troviamo telaio a traliccio di tubi, forcella telescopica da 37 mm, sospensione posteriore Uni-Trak, ABS e strumentazione completamente digitale. Per il 2027 la Ninja 125 sarà disponibile in tre colorazioni: Lime Green, Metallic Graphite Gray/Metallic Spark Black/Noble Frame Metallic Red ed Ebony/Metallic Carbon Gray.
Kawasaki Z125: la naked dal carattere Sugomi
Per chi ama farsi sedurre da una naked, la Z125 rappresenta il punto d’accesso alla storica famiglia Z di Kawasaki, nata nel 1972. Il linguaggio stilistico Sugomi del brand si traduce in linee taglienti, proporzioni compatte e un’immagine aggressiva, mentre la base tecnica riprende quella della Ninja 125.
Anche la Z125 dispone di motore monocilindrico, telaio a traliccio, sospensione Uni-Trak, strumentazione digitale e ABS. Per adattarsi a differenti esigenze ergonomiche è inoltre disponibile una sella opzionale più bassa di 25 mm. La gamma colori 2027 della Kawasaki Z125 offre due opzioni: Metallic Spark Black e Pearl Storm Gray/Ebony/Metallic Green.
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