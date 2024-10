Kawasaki Ninja 1100SX 2025: la Sport Tourer si evolve e aumenta la cilindrata [FOTO]

Kawasaki presenta il model year 2025 della Ninja 1100SX, che introduce sulla supersportiva turistica una serie di aggiornamenti, tra i quali l’incremento della cilindrata del motore che passa d 1.043 cc a 1.099 cc, così come della coppia, abbinato a una maggiore efficienza nei consumi.

Grazie all’aumento delle coppia a tutti i regimi, la nuova Kawasaki Ninja 1100SX ha modificato i rapporti, con marce più lunghe come la quinta e la sesta. Il nuovo model year esalta ulteriormente le capacità turistico-sportive della moto, con il Kawasaki Quick Shifter (KQS) che ora agisce a partire da 1.500 giri/min, consentendo cambi di marcia più fluidi e a regimi inferiori rispetto al modello precedente.

Dotazione di serie e novità

Il comfort di alto livello della Ninja 1100SX è confermato dai numerosi optional forniti di serie: porta USB-C al manubrio, cruise control, power mode, piattaforma inerziale, controllo di trazione K-TRC e ABS Cornering di ultima generazione.

Sul nuovo modello è stato introdotto anche un disco freno posteriore potenziato che incrementa la capacità di arresto, mentre in primo equipaggiamento la moto dispone dei più recenti pneumatici Bridgestone Battlax S23.

Kawasaki Ninja 1100SX SE

Per la prima volta, la Kawasaki Ninja 1100SX si presenta anche in versione SE. Quest’ultima è caratterizzata dall’impianto frenante maggiorato Brembo con pompa radiale, dischi freno e tubi in treccia fino alle pinze freno anteriori radiali monoblocco M4.32. Oltre ad essere dotata di manopole riscaldate di serie, la Ninja 1100SX SE gode anche di un ammortizzatore posteriore Öhlins S46 con regolazione remota del precarico.

App Rideology migliorata

Entrambe le versioni della nuova Ninja 1100SX possono collegarsi all’aggiornata versione dell’app Rideology di Kawasaki, arricchita dall’utilizzo tramite comando vocale, che consente ai piloti di regolare i setting della moto, avere a disposizione informazioni del veicolo tramite lo smartphone e visualizzare i percorsi effettuati sullo schermo del telefono.

Optional e colori disponibili

La nuova Kawasaki Ninja 1100SX, che può essere arricchita con numerosi optional tra i quali il parabrezza regolabile in altezza e le valigie in tinta, è disponibile nella colorazione Metallic Carbon Gray / Metallic Diablo Black. Due invece le tinte tra le quali poter scegliere per la Ninja 1100SX SE: Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black e Metallic Matte Graphene Steel Gray / Metallic Diablo Black.