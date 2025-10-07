Kawasaki Italia: Tommaso Telaro è il nuovo direttore Sales & Marketing

Kawasaki Italia annuncia la nomina di Tommaso Telaro a nuovo direttore Sales & Marketing. Figura di consolidata esperienza nel mondo delle due ruote e con una profonda conoscenza del mercato italiano, l’arrivo di Telaro in Kawasaki segna un momento importante nel percorso di crescita e consolidamento della Casa giapponese nel nostro Paese.

Nel corso della sua carriera Telaro, forte di un formazione tecnica di alto livello, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore motociclistico, sviluppando una profonda conoscenza delle strategie commerciali e ampie capacità manageriali nel rafforzamento dell’identità di brand in un mercato altamente dinamico.

Far crescere Kawasaki avvicinando le nuove generazioni

In Kawasaki Italia Telaro guiderà le attività commerciali e di marketing, lavorando in sinergia con la rete di vendita, il team interno e l’HQ europeo per consolidare la presenza del marchio in Italia. La sfida del nuovo direttore Vendite e Marketing sarà di far continuare a crescere il marchio Kawasaki, rimanendo fedele ai suoi valori e avvicinandoli alle nuove generazioni, spaziando tra moto stradali, veicoli off-road e Jet Ski.

Tommaso Telaro ha dichiarato: “Sono onorato ed emozionato di entrare a far parte di Kawasaki Italia. Il rispetto che nutro per questo brand e per il lavoro svolto dal team fino ad oggi è profondo. Affronto questa nuova sfida con umiltà e spirito di continuità, pronto a dare il mio contributo con passione e pragmatismo”.