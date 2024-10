Kawasaki, doppia novità tra le Modern Classic: arrivano W230 e Meguro S1 [FOTO]

Kawasaki presenta due novità che vanno ad arricchire la gamma di modelli classici. Si tratta di W230 e Meguro S1, due nuovi modelli entry-level che sono espressione della tradizione motociclistica giapponese, con l’ambizione di mettere in sella nuovi e vecchi appassionati.

Il famoso modello W affonda le sue radici nella W1 650 del 1966 (la prima moto a quattro tempi di grande cilindrata di Kawasaki), mentre il marchio Meguro vanta un’eredità ancor più storica, essendo uno dei primi produttori giapponesi di due ruote, che festeggia quest’anno il suo centenario, a cui fa riferimento il claim “Centennial Beat” per la nuova S1.

Ognuna col suo stile

Entrambe le moto sfruttano un caratteristico motore monocilindrico raffreddato ad aria, montato su un telaio tradizionale, differenziandosi per l’approccio stilistico: la W230 ha un design da “Original Icon”, mentre la Meguro S1 si rifà al modello di successo SG 250 cc degli anni ’60.

Leggere, maneggevoli e per tutti

Il design contribuisce a ottenere un aspetto classico ma allo stesso tempo moderno, nel quale spiccano le alette di raffreddamento in stile retrò. Il telaio è compatto e ha un linea snella, garantendo agilità e leggerezza, con un peso di 143 kg, mentre l’altezza della sella, tra le più basse della categoria, rende la W230 e la Meguro S1 adatte a un ampio target di motociclisti.

Le due moto dispongono di forcelle telescopiche anteriori da 37 mm, mentre al posteriore il doppio ammortizzatore, con regolazione del precarico su cinque livelli, favorisce la sensazione di guida classica. L’estetica dei due nuovi modelli è caratterizzata da parafanghi in acciaio anteriori e posteriori, scarichi “a bottiglia”, ruote a raggi e doppio contachilometri old style.

In cosa differiscono

Sulla W230, disponibile nella colorazione Metallic Ocean Blue / Ebony, spicca il badge W in 3D che impreziosisce il serbatoio verniciato. Sulla Meguro S1, proposta nella colorazione Ebony, invece il serbatoio è cromato con pannelli verniciati ed è dotato di evocativo fregio Meguro. Le due moto differiscono poi per l’aspetto del contachilometri e per le finiture della sella.