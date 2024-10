Kawasaki a EICMA 2024 con tante novità: dalla nuova Ninja 1100SX alla nuova Z900 [FOTO]

Kawasaki sarà grande protagonista ad EICMA 2024, la rassegna internazionale dedicata al mondo delle due ruote che si terrà dal 7 al 10 novembre nei padiglioni di Rho Fiera Milano. La Casa giapponese presenterà una gran numero di novità e presenzierà la kermesse motociclistica con tanti modelli che compongono l’aggiornata gamma Kawasaki per il 2025.

Kawasaki per tutti i gusti

Ad EICMA 2024 nello stand Kawasaki ci una panoramica completa delle ultime novità che la Casa nipponica ha svelato più di recente per alzare ulteriormente il livello di prestazioni, guidabilità e sportività delle proprio moto, tanto per i viaggi su strada che per le avventure in pista e fuoripista.

I modelli di moto e ATV presenti ad EICMA

Alla manifestazione milanese Kawasaki schiererà le nuove Z900 e Z900 SE, le classic W 230 e Meguro S1, la nuova Versys 1100, la nuova Ninja 1100SX, le off-road MX 250, MX 250X, MX 250X omologata, MX 300X ed MX 450X omologata. Spazio poi anche alle novità relative alla gamma di ATV Kawasaki con i nuovi Brute Force 450 e Brute Force 750.