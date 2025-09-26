Kage, leader delle batterie per moto, apre la sua sede europea a Barcellona

Kage, marchio globale di batterie per moto, annuncia l’apertura di una sua sede in Europa, a Barcellona, in Spagna. Il nuovo centro strategico rafforza l’impegno nel perseguire un percorso di continua espansione sui mercati del Vecchio Continente.

Fondata nel 1996 a Guangzhou, in Cina, Kage in pochi anni è passata da produttore locale a marchio internazionale presente in oltre 100 Paesi, con un fatturato annuo di 212 milioni di euro. Specialista nelle soluzioni energetiche per motociclette, con una lunga esperienza sia nella produzione OE sia OEM, Kage nel suo portafoglio ha marchi consolidati come Motobatt e MTX Power che rafforzano la sua posizione nel settore. In particolar modo Motobatt, marchio premium del gruppo, è specializzato in batterie ad alte prestazioni per motociclette, caratterizzate dall’esclusiva tecnologia QuadFlex brevettata da Kage.

Più vicina ai clienti europei

La nuova sede di Barcellona farà da centro nevralgico delle attività di Kage in Europa, assicurando una logistica più efficiente, un’assistenza clienti ottimizza e margini commerciali migliori per i distributori. Nel percorso di crescita sui mercati europei, con particolare attenzione a Germani, Regno Unito, Francia e Italia, Kage si affiderà a due nuove figure chiave di questa nuova fase: Santi Diamant, nominato direttore generale per l’Europa, e Gemma Sauret, responsabile marketing globale.