Eternal City Moto Show 2026: a Roma dal 25 al 27 settembre

A fine settembre la scena motociclistica concentra i suoi riflettori su Roma, dove è in programma la decima edizione di Eternal City Moto Show che anche quest’anno si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati delle due ruote nel Centro-Sud Italia. L’edizione 2026, in programma dal 25 al 27 settembre, introduce novità importanti come il cambio di location e l’aggiunta di una giornata all’evento.

Nuova location: il Gazometro di Roma Ostiense

La kermesse capitolina si trasferisce al Gazometro di Roma Ostiense, che mette a disposizione 120.000 metri quadrati di superficie ed una cornice all’altezza di una manifestazione che lo scorso anno ha fatto registrare oltre 30.000 visitatori. Proprio il successo di pubblico dell’edizione 2025 ha spinto gli organizzatori ad allungare il programma, che passa da due a tre giorni, e che quest’anno dunque prenderà il via già venerdì 25 settembre per chiudersi domenica 27 settembre.

I brand presenti

I numeri dello scorso anno parlano di 350 espositori e 7.500 demo ride, dati destinanti ad essere superati nell’ambiziosa edizione 2026 di Eternal City Moto Show, nella quale le Case produttrici presenti saranno il 30% rispetto all’edizione 2025. Tra i marchi confermati alla manifestazione ci sono tutti principali player del settore: Aprilia, Benda, Benelli, BMW Motorrad, BSA, CF Moto, Cyclone, Ducati, FB Mondial, Harley-Davidson, Hero, Honda, Husqvarna, Italjet, Kawasaki, Keeway, Kove, KTM, Morbidelli, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, NIU, Norton, Royal Enfield, Suzuki, SYM, Triumph, Yamaha e Zontes.

Scooter e moto disponibili per i demo ride

I brand porteranno a Roma le loro ultime novità, sia in esposizione che in prova su strada, con la possibilità per il pubblico di testare sportive, adventure, naked, cruiser, offroad, scooter e veicoli elettrici. Eternal City Moto Show metterà in scena l’intero universo delle due ruote a motore, affiancando le icone che hanno fatto la storia del motociclismo alle proposte che ne stanno scrivendo il futuro. Per i demo ride basterà prenotarsi in loco il giorno stesso, con alcune Case che offrono la possibilità di effettuare la prenotazione online per provare i loro modelli disponibili all’evento.

Info e biglietti

I biglietti per l’Eternal City Moto Show 2026 sono già disponibili online (su eternalcitymotorcycleshow.com e su ciaotickets.com) con i seguenti prezzi: venerdì 25 settembre (della 14 alle 23) – 10 €; sabato 26 settembre (della 9 alle 23) – 15 €; domenica 27 settembre (dalle 9 alle 19) – 15 €.