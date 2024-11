Italjet Dragster 700 Twin: un’edizione limitata ad EICMA 2024 [FOTO]

Tra le protagoniste di EICMA 2024, aperto a Milano Rho Fiera, c’è anche Italjet. Il marchio bolognese mette in primo piano il Dragster 700 Twin Limited Edition, un veicolo esclusivo nato per la pista, ma dedicato anche alla strada. È proposto in soli 700 esemplari numerati in tutto il mondo.

Le caratteristiche

Sviluppato presso il Centro Stile di Italjet a Castel Guelfo di Bologna e nato come evoluzione dei prototipi Dragster 500GP e Dragster 559 Twin, il 700 Twin propone tanti elementi tecnici distintivi: il doppio scarico sottosella Akrapovič personalizzato, realizzato in titanio di alta qualità e rifinito con vernice nera in ceramica lucida, le sospensioni Öhlins completamente regolabili, le esclusive pinze Brembo ed il coperchio frizione DBK con finestra trasparente.

L’Italjet Dragster 700 Twin è spinto da un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 68 CV (51 kW) con una configurazione a doppio albero a camme a 8 valvole, un’innovativa trasmissione a 6 velocità ed è dotato di iniezione elettronica e mappe selezionabili. Sarà disponibile anche nella versione depotenziata per l’utilizzo con la patente A2 ed arriverà in Europa entro l’estate 2025, con un prezzo di listino di 14.900 euro (f.c.). Le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale.

Il nuovo Speedster 125/200

Il marchio bolognese ha portato all’appuntamento lombardo anche l’anteprima mondiale del nuovo Speedster, lo scooter urbano sportivo. Dotato di motori da 125cc e da 200cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddati a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme e trasmissione CVT, debutterà sul mercato nell’estate 2025, in due combinazioni di colori: Nero/Giallo e Nero/Rosso. Il listino prezzi stimato per questo modello, partirà da 3.950 euro (f.c.).