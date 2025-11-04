Italjet Dragster 459 Twin e Roadster: due anteprime ad EICMA 2025 [FOTO]

Tra le protagoniste di EICMA 2025, da oggi aperta alla stampa e da giovedì al pubblico, c’è anche Italjet. Il marchio bolognese porta due anteprime mondiali all’evento milanese: la Dragster 459 Twin, per ampliare la gamma del modello simbolo, e lo scooter dallo stile retrò Roadster. I nuovi modelli sono dotati di alcune nuove tecnologie brevettate dal brand italiano.

Italjet Dragster 459 Twin

Entrando più nel dettaglio, il Dragster 459 Twin propone un’anima sportiva e tanta tecnologia, a partire dall’ISAS. Si tratta di un brevetto ispirato al mondo della MotoGp, che consente di regolare con precisione la rigidità della sospensione posteriore, adattando il comportamento del veicolo alle diverse condizioni di guida. Inoltre, è presente il nuovo Smartshift: un sistema di trasmissione che combina il feeling diretto di un cambio manuale con la comodità della piena automazione.

Il nuovo modello, realizzato sulla stessa piattaforma del Dragster 700, è spinto dal motore bicilindrico in linea da 449 cc, con una potenza di 48 CV e 41 Nm di coppia massima. Il Dragster 459 Twin sarà disponibile sul mercato da marzo 2026, ad un prezzo indicativo di € 9.900 (f.c.).

Italjet Roadster

L’altra novità del marchio bolognese è lo scooter dall’animo retrò Roadster. La maggior parte dei componenti sono realizzati in acciaio ed alluminio di alta qualità, con fiancate ispirate alle turbine dei jet da combattimento, che integrano le prese d’aria dei radiatori laterali. Tra gli altri elementi distintivi troviamo i cerchi a raggi in alluminio, la struttura a vista sotto la sella e l’impianto di scarico a doppia uscita Akrapovic, che incornicia l’ammortizzatore posteriore centrale.

Il Roadster è dotato di un motore monocilindrico da 394 cc raffreddato a liquido da 31 kW (41,5 CV) a 7.500 giri/min e 41,2 Nm di coppia a 6.000 giri/min e un peso a secco di 151 kg. L’arrivo sul mercato è previsto per il prossimo settembre, ad un prezzo indicativo di 7.500 euro (f.c.).