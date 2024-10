Investe pedone col monopattino e scappa lasciandolo a terra [VIDEO]

Percorre in monopattino un tratto di strada contromano travolgendo un pedone che cade rovinosamente a terra e poi fugge. È successo qualche giorno fa ad Alessandria, con le immagini dell’incidente che sono state riprese da un telecamera della zona e hanno fatto il giro del web.

Mentre la persona in monopattino, come si vede dalle immagini, dopo essersi fermato per alcuni attimi è poi scappata lasciando il pedone a terra, l’uomo investito, un signore di 75 anni, è stato soccorso e portato in ospedale inizialmente in condizioni giudicate serie che poi, fortunatamente, sono lentamente migliorate.

Salvini: “Roba da matti”

Il video che ha suscitato indignazione è stato rilanciato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha commentato: “Roba da matti. Avanti con più controlli per chi guida i monopattini elettrici, con assicurazione, targa e casco obbligatori come prevederà il nuovo Codice della Strada. Ne va della sicurezza di tutti”.