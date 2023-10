Interphone U-Com 7R: rimanere connessi, anche sulle due ruote

Rispondere al telefono, ascoltare la propria musica preferita o parlare con gli altri motociclisti in gruppo con noi senza nessuna difficoltà è possibile grazie a U-Com 7R, l’interfono bluetooth dell’azienda Interphone che andiamo a testare oggi.

U-Com 7R viene fornito con tutti gli accessori necessari al suo montaggio, che può essere realizzato tramite un supporto con base adesiva oppure del tipo a pinza, quindi rimovibile, nel caso non si voglia attaccare niente in modo definitivo al proprio casco o anche nel caso in cui si hanno più caschi e può quindi essere spostato a seconda delle proprie esigenze. Vengono forniti anche gli adesivi sagomati che fungono da supporto sia per gli auricolari sia per il microfono. Nella confezione questi ultimi sono due: uno per i caschi integrali ed uno per i caschi modulari o jet. E’ presente anche il cavo di ricarica mentre il caricatore, qualsiasi con usb standard, non è compreso.

L’installazione è semplice e si parte posizionando il corpo dell’interfono. Successivamente tramite gli adesivi sagomati forniti si vanno a posizionare gli auricolari ed il microfono. A questo punto tramite i tasti designati si fa l’accoppiamento bluetooth con il proprio smartphone. C’è anche una app dedicata, ma il funzionamento è appena sufficiente. Comunque tramite i vari tasti si può gestire praticamente tutto in modo piuttosto semplice grazie alle istruzioni presenti nella confezione. Nell’uso si apprezza la buona qualità audio sia in ricezione che in mandata, con i suoni trasmessi dal proprio microfono che rimangono chiari e senza disturbi anche a velocità elevate e con casco jet. Sempre tramite i tasti si può attivare “Hey Siri” oppure “Hey Google” e gestire la riproduzione dei brani musicali. U-Com 7R può essere poi collegato in gruppo fino ad un massimo di 4 dispositivi ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi oem installati sui caschi così come con gran parte degli interfoni presenti sul mercato. Il prezzo al pubblico di U-Com 7R è di 219 euro iva inclusa.