Incentivi moto 2024: nessun nuovo Ecobonus per le termiche

Il prossimo 3 giugno si apriranno le prenotazioni per il nuovo Ecobonus 2024, più corposo, visto che comprende anche le risorse avanzate nel 2022 e nel 2023. Tuttavia, a differenza di quanto avverrà per le auto, le moto con motore endotermico non riceveranno ulteriore incentivo.

”Già esauriti a gennaio”

È stata l’Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) a ribadirlo, con un comunicato ufficiale: “L’associazione ribadisce che i fondi dedicati alle moto con motore endotermico menzionati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, sono quelli già messi a disposizione del mercato all’inizio del 2024 e consumati nel giro di poche ore lo scorso gennaio”.

Bastarono solamente meno di tre ore, lo scorso 23 gennaio, infatti, per esaurire i (pochi) fondi destinati a modelli endotermici. Servirà attendere il 2025 per nuovi incentivi sulle moto a benzina.

Gli incentivi disponibili

Sono a disposizione, invece, 37 milioni di euro per i veicoli elettrici. È previsto un incentivo pari al 40% del prezzo di listino, fino a un massimo di 4.000 euro (IVA inclusa), in caso di rottamazione di un veicolo della categoria L, omologato nelle classi Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, di proprietà da almeno dodici mesi dello stesso soggetto intestatario del nuovo mezzo o di un familiare convivente.

Senza un veicolo da rottamare, invece, l’incentivo scende al 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro (IVA inclusa).