In bici in tangenziale si fa spingere col piede da un ragazzo in motorino [VIDEO]

Non solo ha percorso la tangenziale in bicicletta, ma per di più si è reso protagonista di una condotta assai più pericolosa, facendosi spingere a velocità sostenuta dal piede di un amico che viaggiava accanto a lui sul motorino.

La scena, che come spesso accade in queste occasione, è stata filmata con lo smartphone, è diventa virale dopo che il video è stato pubblicato dalla pagina social “Welcome to Favelas”. Immagini che sono stati rilanciate su Facebook dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che a commento della pericolosa condotta dei giovani in strada si chiede: “Ma i genitori dove sono?”.