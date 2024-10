Husqvarna Vitpilen 801 2025: la nuova naked da 105 cavalli [FOTO]

Husqvarna ha presentato il suo nuovo modello: la Vitpilen 801. Si tratta di una naked bicilindrica, con estetica di ispirazione roadster ed una potenza di 105 cavalli. Non manca la tecnologia, con il display TFT da 5 pollici, così come numerosi sistemi sia per la sicurezza. Arriverà a novembre.

Le caratteristiche

Disponibile in due varianti di colore (giallo e grigio), questo nuovo modello propone un inedito faro anteriore con proiettore Bi-LED e la già citata estetica di ispirazione roadster. Il motore funge da elemento portante del telaio in acciaio al cromo-mobildeno, con sospensioni WP Apex con escursione di 140 mm per la forcella e 150 mm per il mono, abbinate a cerchi fusi in lega da 17” che calzano pneumatici Michelin Road 6. L’impianto frenante è J.Juan, abbinato ad un ABS Bosch.

Parlando di tecnologia, oltre il manubrio, è collocato un display TFT da 5”, con vetro minerale a curvatura ottica antiriflesso. Scaricando l’app Ride Husqvarna su uno smartphone e collegandola alla Connectivity Unit della moto, il pilota ha a disposizione la navigazione Turn-by-Turn e la possibilità di gestire le chiamate telefoniche e la selezione di brani musicali, visualizzando tutto sul pannello TFT. Non mancano numerosi ausili elettronici alla guida, per garantire sicurezza al top.

Il motore

Il cuore della Husqvarna Vitpilen 801 è il bicilindrico parallelo di 799 cc con distribuzione bialbero in testa. Con soli 52 kg di peso senza olio, quasi 1,5 kg in meno rispetto al motore montato sulla Norden 901, questo propulsore offre una potenza di picco di 105 CV e 87 Nm di coppia massima.

La scelta tra quattro riding mode consente di modificare l’erogazione del motore, con tre mode predefinite (Street, Sport e Rain) e quella Dynamic personalizzabile a piacere, così da assicurare una guidabilità ottimale su ogni strada e in tutte le condizioni.

Uscita

La Husqvarna Vitpilen 801 arriverà nelle concessionarie il prossimo mese di novembre, mentre il marchio svedese non ha ancora comunicato i prezzi di questo nuovo modello.