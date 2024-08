Husqvarna lancia la gamma enduro 2025: c’è il gradito ritorno della TE 125

Husqvarna annuncia la nuova gamma enduro 2025 che si compone di otto modelli, quattro 2T e quattro 4T, tra i quali spicca un atteso ritorno: la TE 125.

Destinata ai giovani rider che puntano ad essere competitivi, la nuova 125 di Husqvarna si presenta con il meglio delle dotazioni attualmente disponibili: iniezione elettronica nel corpo farfallato (TBI), selettore di mappe, cambio a 6 rapporti ravvicinati, sospensioni WP XACT, freni e frizione idraulica Brembo.

Gli otto modelli in gamma

L’adozione della componentistica Brembo interessa tutti i modelli in gamma, così come le nuove grafiche e il forcellone rivisto. I quattro modelli a 2 tempi, TE 125, TE 150, TE 250 e TE 300, si caratterizzano per leggerezza, elevato potenziale, facilità di manutenzione e qualità costruttiva.

Per chi cerca una enduro 4 tempi ad alte prestazioni, Husqvarna conferma i quattro affermati modelli: FE 250, FE 350, FE 450 ed FE 501. Quest’ultime dispongono della più recente tecnologia in tutti i comparti e di ausili elettronici alla guida, tra cui il controllo di trazione e il Quickshifter.

Aggiornamenti e migliorie

La nuova gamma enduro di Husqvarna è stata aggiornata con nuovo impianto frenante e comando idraulico frizione Brembo ad alte prestazioni, nuove grafiche di ispirazione svedese, forcellone in alluminio pressofuso rivisto, sovrastrutture con ergonomia ottimizzata, telaio in acciaio al cromo-molibdeno idroformato, dischi freno GSK, iniezione TBI sui motori a 2 tempi, motori bialbero per i modelli FE 250 e FE 350, Quickshifter sui modelli 4 tempi, telaietto posteriore in alluminio e poliammide, forcella WP XACT a cartuccia chiusa, monommortizzatore WP XACT con pistone principale ottimizzato, selettore multifunzione sul blocchetto di sinistra per gestire mappe, Quickshifter e Traction Control sui modelli 4 tempi, Offroad Control Unit, faro a LED ad alte prestazioni, manubrio ProTaper e manopole ODI, avviamento elettrico alimentato da una leggera batteria gli ioni di litio da 2,0 Ah.

La nuove moto della gamma enduro di Husqvarna arriveranno a breve in concessionaria.