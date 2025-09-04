Hurba 300S: il nuovo maxi-scooter elettrico da 350 km d’autonomia [FOTO]

Hurba lancia il nuovo 300S, un maxi-scooter elettrico da 11 kW che può circolare anche in autostrada e promette di alzare l’asticella del segmento unendo efficienza, prestazioni ed ecosistema digitale evoluto. Capace di offrire un’autonomia dichiarata fino a 350 km ed una velocità massima di 130 km/h, l’Hurba 300S dispone di tecnologia di ricarica AC Type-2 “Parallel Super-Charging” con opzioni on-board da 2 kW o 3,3 kW, per tempi di ricarica 0–100% rispettivamente di circa 5 ore e circa 3 ore, mentre con caricabatterie esterno servono circa 10-12 ore per la ricarica completa.

Batteria da 10,73 kWh

Il nuovo maxi-scooter elettrico di Hurba è dotato di innovativa batteria Nanocarbon 2.0 da 10,73 kWh con celle CATL che assicurano maggiore densità energetica ed efficienza, per alimentare un motore a magneti permanenti da 11 kW (15 kW di picco) e 100 Nm di coppia, che spinge il veicolo da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi e fino a 130 km/h di velocità di punta. Sono tre le modalità di guida disponibili: Eco, Trip e Performance.

Ciclistica e dotazione

Caratterizzato da un design moderno e funzionale, Hurba 300S vanta un peso di 190 kg (batteria inclusa) ed è dotato di doppia porta USB, sella impermeabile, retromarcia assistita (5 km/h), cruise control e antifurto elettronico. A livello ciclistico, il maxi-scooter dispone di sospensioni idrauliche a steli rovesciati con serbatoio separato, freni a disco con CBS e pinze maggiorate. Sul fronte della dotazione per infotainment e assistenza alla guida, il 300S è dotato di Smart Dynamic Display (schermo LCD) con connettività Android Auto e Apple CarPlay, aggiornamenti over-the-air, diagnostica live e sistema Aras di Hurba per il monitoraggio blind-spot e avvisi incroci, con quest’ultimo che sarà rilasciato a gennaio 2026.

Prezzo di 6.042 € con gli incentivi

Presentando il nuovo maxi-scooter elettrico, disponibile in pronta consegna dal 10 settembre con prezzi a partire da 6.042 € con incentivi (listino 8.990 €; immatricolazione esclusa), Camillo Piscitelli, fondatore e CEO di Hurba, ha affermato: “Con il 300S abbiamo portato su strada la nostra idea di efficienza senza compromessi: grande autonomia, ricarica rapida AC Type-2 e un display intelligente che rende la guida più semplice, connessa e sicura. È un prodotto progettato e assemblato in Italia per chi vuole muoversi ogni giorno in modo sostenibile, senza rinunciare a prestazioni da vero maxi-scooter”.

5/5 - (1 vote)