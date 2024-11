HP Corse a EICMA 2024 con i nuovi scarichi SP-1 Evo e SP-2 [FOTO]

HP Corse sarà presente a EICMA 2024 (7-10 novembre a Milano) presentando al pubblico le più recenti novità relative agli scarichi moto.

Scarico SP-1 Evo su Kove 800 X

L’attenzione sarà concentrata principalmente sul nuovo scarico SP-1 Evo che HP Corse ha realizzato per la Kove 800 X, moto pensata per gli amanti dell’adventure e del fuoristrada grazie al suo peso estremamente contenuto (190 kg con il pieno) e un motore bicilindrico parallelo da 799 cc che sviluppa 94,5 CV di potenza e 79 Nm di coppia massima.

Le linee equilibrate della Kove 800 X vengono esaltate dallo scarico SP-1 Evo, che dà il suo contribuito in termini di leggerezza e regala un look minimal al posteriore, proponendosi sia nella versione con passaggio alto (300 mm) che in quella con passaggio basso (350 mm). Lo scarico SP-1 Evo, che nasce come evoluzione dello SP-1, ha forma ovale ed è realizzato in titanio. Omologato Euro 5+, il nuovo scarico SP-1 Evo ha due fondelli di forma conica e dotati di nervature, mentre il beccuccio di uscita è rotondo e senza saldature.

Scarico SP-2

L’altra grande novità di HP Corse a EICMA 2024 è il nuovo scarico SP-2, che fa dal minimalismo il suo tratto principale. Di forma ovale, con nervature sui due fondelli e realizzato in titanio, lo scarico SP-2, che beneficia dell‘omologazione Euro 5, è pensato per le moderne Adventure Touring e Off-Road.

Lo scarico SP-2 di HP Corse, disponibile sia con passaggio basso (350 mm), sia con passaggio alto (300 mm), è stato scelto dal Team Kove Italia per equipaggiare le Kove 450 Rally EX dei riders Cesare Zacchetti e Ottavio Missoni che prenderanno il via alla Dakar 2025.