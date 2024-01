Horwin Senmenti 0: il nuovo maxiscooter elettrico al CES 2024

Il CES di Las Vegas è ormai un salone non solo tecnologico, ma anche in cui auto e moto hanno un loro spazio importante. Tra i modelli portati in Nevada, c’è anche Horwin Senmenti 0. Si tratta del nuovo maxiscooter elettrico del marchio cinese, con oltre 300 chilometri di autonomia dichiarati con una carica.

Le caratteristiche

Trattandosi di un maxiscooter, le dimensioni sono molto importanti. Parliamo di 2,14 metri di lunghezza, con una sella rialzata di 792 mm da terra, per un modello decisamente grande e dedicato principalmente alle prestazioni. Il Senmenti 0, infatti, è spinto dal motore da 100 cavalli e ben 894 Nm di coppia massima, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi ed una velocità massima di 200 chilometri orari. Dunque, delle prestazioni da sportiva.

Non solo scatto e velocità, comunque, visto che il marchio cinese ha dichiarato la possibilità di recuperare l’80% della ricarica della batteria da 16,2 kWh in meno di 30 minuti, per un’autonomia complessiva di 300 chilometri. Tra le altre caratteristiche, c’è un avanzato sistema di assistenza alla guida, alimentato dall’intelligenza artificiale. Quest’ultimo è stato progettato per adattarsi al conducente mentre accumula dati, in modo da prevenire gli incidenti e aumentare la protezione.

Uscita e prezzi

Lo scooter Horwin Senmenti 0 arriverà in Italia nella seconda metà del 2024, con un prezzo di 18.180 euro (IVA inclusa). Inoltre, per attrarre clienti, il marchio sta attuando una strategia che prevede tre anni di ricariche gratuite per i primi 500 acquirenti, che prenoteranno il mezzo con un deposito di 100 dollari. È solo per i clienti americani, ma chissà non arrivi anche dalle nostre parti.