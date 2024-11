Honda XL750 Transalp 2025: si rinnova ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Tra le novità portate da Honda a EICMA 2024, aperto fino a domenica 10 a Milano Rho Fiera, c’è la rinnovata XL750 Transalp. Propone un nuovo design del frontale, una nuova carenatura anteriore ed alcuni aggiornamenti sulla linea dei colori, mentre non cambia il motore bicilindrico da 92 CV.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, il frontale propone i nuovi proiettori LED a doppio fascio, così come è presente un nuovo parabrezza, per migliorare il flusso d’aria ed il comfort del pilota. A livello tecnologico, invece, è disponibile un rinnovato display TFT da 5” a colori, con connettività Bluetooth, per permettere la connessione con il proprio smartphone. Presenti anche nuovi colori, con l’arrivo delle livree Graphite Black e Pearl Deep Mud Gray, oltre ai cerchi color oro.

Per quanto riguarda la ciclistica, invece, sono state riviste le impostazioni delle sospensioni, per una maggiore efficacia sui vari tipi di superficie e, in particolare, sui fondi dissestati. Non sono cambiati, invece, il telaio in acciaio e le dimensioni delle ruote: sempre da 90/90-21 all’anteriore e da 150/70-18 al posteriore.

Il motore

Come dicevamo, non ci sono aggiornamenti anche dal punto di vista del motore. La Honda XL 750 Transalp viene sempre spinta dal bicilindrico parallelo da 755 cm3, con una potenza di 92 CV e 75 Nm di coppia massima. È disponibile anche la versione da 35 kW per chi è in possesso di patente A2.