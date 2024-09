Honda X-AVD 2025: il restyling lo rende più aggressivo [FOTO e VIDEO]

Honda X-AVD è un modello di successo del marchio giapponese, sin dal suo debutto del 2017. Ora il maxi scooter si aggiorna e diventa più aggressivo, con novità estetiche e tecnologiche, mantenendo il suo motore bicilindrico parallelo da 745 cc e 58 cavalli di potenza. Prezzi ancora da annunciare.

Le caratteristiche

A livello estetico, in primo piano c’è la rivisitazione delle carene, ora più aggressive. Grazie agli angoli vivi, agli accentuati spigoli e alle pieghe della carrozzeria è stato ottenuto un effetto in grado di rimandare alla complessità delle forme degli origami. La firma luminosa è ulteriormente enfatizzata dal nuovo doppio faro a LED anteriore, mentre le luci DRL integrano le frecce. La sella è più imbottita e rimodellata, mentre la carrozzeria è più green, con 25 componenti realizzati con materiali sostenibili, come la plastica riciclata o quella derivata da biomassa.

Come dicevamo, le novità sono anche tecnologiche, con il nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici, con interfaccia utente e grafiche riprogettate nei colori e nelle strutture dei menù, risultando leggibile anche sotto la luce diretta del sole e con la possibilità di connettere lo smartphone tramite l’app Honda RoadSync. Presente anche il cruise control, per rendere più comodi i lunghi viaggi.

Il motore

Non cambia, invece, il motore della Honda X-AVD. È sempre il bicilindrico parallelo da 745 cc, con 58,6 CV di potenza e 69 Nm di coppia massima, abbinato al cambio a doppia frizione DCT, affinato dai tecnici del marchio giapponese. Il pacchetto tecnico comprende il resistente e leggero telaio tubolare in acciaio, la forcella a steli rovesciati da 41 mm, il monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link, il forcellone in allumino e le doppie pinze freno a quattro pistoncini.