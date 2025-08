Honda X-ADV 2026: novità a colori per il nuovo model year [FOTO]

Honda X-ADV si rinnova con il lancio del Model Year 2026, che introduce alcune novità stilistiche sul grintoso “SUV su due ruote” della Casa giapponese. Le principali novità della Honda X-ADV 2026, che conferma la base tecnica del MY2025, sono le nuove colorazioni e l’inedita edizione speciale “Tricolour”, che rappresenta un tributo alla leggendaria livrea HRC.

Nuovo look in bianco opaco perlato e grafiche racing

Combinando la praticità di un maxi-scooter con la posizione di guida di una maxi-enduro, la crossover giapponese è diventata una bestseller di Honda, come dimostrano i quasi 60.000 veicoli venduti in Europa dal 2017 a oggi. La gamma 2026 della Honda X-ADV propone tre colorazioni, con le aggiornate tinte Graphite Black e Mat Deep Mud Gray, affiancate dalla nuova e inedita tonalità Mat Pearl Glare White Tricolour. Quest’ultima propone un look esclusivo, combinando il bianco opaco perlato con grafiche “big logo” in stile racing e foderi forcella anodizzati oro.

Motore bicilindrico da 58,6 CV

A muovere la nuova Honda X-ADV c’è sempre il motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV e 69 Nm, gestito dal sofisticato cambio DCT (Dual Clutch Transmission). Il sistema Throttle By Wire, che propone 4 Riding Mode predefiniti e 2 personalizzabili, garantisce un’evoluta gestione elettronica. Sulla crossover giapponese troviamo anche il parabrezza regolabile, il cruise control di serie e la strumentazione con schermo TFT da 5 pollici con connettività Honda RoadSync.

Ciclistica e cinque Pack per ogni necessità

La Honda X-ADV 2026 si affida al telaio tubolare in acciaio che, insieme alla forcella rovesciata da 41 mm e al monoammortizzatore Pro-Link, assicura stabilità e precisione di guida. Dotata di cerchi a raggi da 17 e 15 pollici, la crossover monta un impianto frenante con doppio disco anteriore da 296 mm e pinze radiali a 4 pistoncini. La proposta di accessori originali Honda per la X-ADV 2026 prevede cinque pacchetti per diverse esigenze dei motociclisti (Adventure, Comfort, Style, Travel e Urban), ai quali si aggiungono anche lo scarico Akrapovic, le manopole riscaldabili e il sistema antifurto.