Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa giapponese debutta a EICMA 2025 [FOTO]

A EICMA 2025 tra le novità svelate da Honda ad attirare l’attenzione di tanti è senza dubbio la WN7, la primo moto elettrica della Casa giapponese pronta a essere lanciata sul mercato.

Caratterizzata da un design futuristico, la Honda WN7, disponibile anche nella versione da 11 kW che può essere guidata di possessori di patente A1, è dotata di un pacco batteria da 9,3 kWh che alimenta un motore raffreddato a liquido con picco di potenza di 50 kW e coppia massima di 100 Nm, affiancata da un trasmissione a cinghia. La moto ha un’autonomia massima dichiarata di 140 chilometri, che sale a 153 km sulla versione 11 kW. Sul fronte delle prestazioni, la WN7 ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 129 km/h (120 km/h per la 11 kW).

Ricarica e ciclistica

La Honda WN7 può essere ricaricata da una normale presa di corrente domestica (5,5 ore), da una wallbox da 6 kW (2,4 ore) o da una colonnina di ricarica rapida (dal 20 all’80% – equivalenti a 89 km d’autonomia – in 30 minuti). Sul fronte della ciclistica, al guscio del pacco batteria la WN7 abbina una forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm e una forcellone monobraccio ProArm con monoammortizzatore, promettendo una guida agile e dinamica.

Quattro Riding Mode

La primo moto elettrica di Honda offre quattro Riding Mode predefiniti, tutti dotati di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) che regolano il setup della WN7: Standard, Sport, Rain e Econ. Inoltre sono disponibili quattro livelli (da 0 a 3) di regolazione della frenata rigenerativa.

La Honda WN7 dispone di illuminazione full LED e firma luminosa distintiva con doppio proiettore anteriore e luci diurne DRL, affiancate da indicatori di direzione a disattivazione automatica e provvisti di sistema di segnalazione della frenata di emergenza (ESS). La moto è inoltre dotata di Smart Key, connessione smartphone tramite il display TFT a colori da 5 pollici con Honda RoadSync e presa di ricarica USB.

Disponibilità e prezzo

Disponibile sul mercato italiano nella sola colorazione Graphite Black, la Honda WN7 arriverà in concessionaria a febbraio 2026 con un prezzo di 15.190 €.