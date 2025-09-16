Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa giapponese [FOTO]

Honda WN7: è questo il nome ufficiale della prima moto elettrica della Casa giapponese che era stata prefigurata dal concept EV FUN presentato a EICMA 2024. La denominazione WN7, come spesso accade per i modelli della Casa dell’Ala, fa riferimento alla genesi del modello: la lettera W si ispira all’idea alla base dello sviluppo “Be the Wind”, la lettera N identifica la natura “Naked” della moto e il numero 7 invece si riferisce alla classe di potenza.

Oltre 130 km d’autonomia e ricarica ultra-rapida CCS2

La nuova Honda WN7 ha confermato il design snello e futuristico del concept EV FUN, dando vita a un moto in grado di offrire un’autonomia superiore ai 130 km con una singola carica, grazie alla batteria fissa agli ioni di litio. La moto elettrica di Honda, che vanta un peso di 217 kg, è mossa da un motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW, capace di un’erogazione paragonabile a quella di un moto con motore endotermico di 600 cc, ma con un valore di coppia massima di 100 Nm, più simile a quello di un 1.000 cc. La Honda WN7 dispone di compatibilità con lo standard di ricarica rapida CCS2 di derivazione automotive, che permette di ricaricare la batteria dal 20 all’80% in 30 minuti e da 0 a 100% in meno di 3 ore anche con una wall box domestica da 6 kW.

Disponibile anche in versione da 11 kW per i possessori di patente A1, la nuova Honda WN7 promette di ridefinire il piacere di guida facendo leva su silenziosità, fluidità di marcia e assenza di vibrazioni, il tutto senza dimenticare le caratteristiche tipiche del DNA di una moto Honda, ovvero equilibrio ciclistico e dinamico, elevata qualità costruttiva e sensazione di familiarità in sella.

Già ordinabile da 15.190 €, arriva in concessionaria a febbraio 2026

Mentre le caratteristiche tecniche e le specifiche complete della WN7 saranno svelate ad EICMA 2025, Honda conferma che la sua prima moto elettrica sarà dotata di schermo TFT da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync con interfaccia utente dedicata agli EV e illuminazione Full LED. Già disponibile in preordine, con incluso nel prezzo fino al 31 dicembre 2025 la borsa da sella portacavo, la Honda WN7 viene proposta al prezzo di 15.190 € con l’arrivo in concessionaria previsto per febbraio 2026.