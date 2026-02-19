Honda: tornano le Adventure Roads, in primo piano la XL750 Transalp

Manca ancora un po’ di tempo, ma il periodo più freddo dell’anno è trascorso ed il conto alla rovescia verso la stagione più mite e bella è iniziato. Quella preferita dai motociclisti, dove andare a fare gite fuoriporta e avventure in sella. E, come ormai accade dal 2017, anche quest’anno sono in programma le Honda Adventure Roads, con un doppio evento tra Spagna, Francia e Italia.

Sulle Alpi e sui Pirenei

Rispetto a quanto accaduto nelle precedenti edizioni, in questa occasione ci sarà spazio anche per i giovani e meno esperti. Per il 2026, infatti, Honda si lascia alle spalle il tradizionale format in stile rally-raid, introducendo una serie di “Trail and Off-Road Tour” più brevi e orientati allo sviluppo delle tecniche di guida. I nuovi tour sono dedicati a chiunque desideri migliorare le proprie capacità in sella per destreggiarsi nel mondo adventure, attraverso scenari spettacolari.

Il primo evento è in programma sui Pirenei, con partenza da Barcellona ed arrivo a Tolosa, dall’11 al 14 giugno, mentre il secondo si svolgerà sulle Alpi, da Torino a Nizza, dal 10 al 13 settembre. Ogni spedizione sarà limitata a 30 partecipanti, con un costo di 850 euro per evento, con tutto incluso. Con l’esclusione solamente del costo dei voli e delle spese personali.

La Honda XL750 Transalp

Come dicevamo, la protagonista dell’edizione 2026 sarà la Honda XL750 Transalp, con E-Clutch. Un modello adatto alle avventure in sella, anche per chi si cimenta la prima volta: agile sui passi alpini e divertente su quelli sterrati. L’E-Clutch con Throttle By Wire consente di partire, fermarsi e cambiare marcia senza dover utilizzare la leva della frizione.

Per celebrare l’introduzione di questa tecnologia, ogni evento includerà delle “DreamTech Challenges”, attività come Technical Climb, Adventure Flow e Low Speed Technical Course pensate per mostrare come l’E-Clutch permetta di liberare la mente dalla gestione manuale della frizione a vantaggio della precisione di guida e della scelta delle traiettorie.