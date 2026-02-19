Honda: tornano le Adventure Roads, in primo piano la XL750 Transalp

Un doppio appuntamento in estate sulle Alpi e sui Pirenei

di Fabio Cavagnera 19 Febbraio, 2026
Honda: tornano le Adventure Roads, in primo piano la XL750 Transalp Honda: tornano le Adventure Roads, in primo piano la XL750 Transalp

Manca ancora un po’ di tempo, ma il periodo più freddo dell’anno è trascorso ed il conto alla rovescia verso la stagione più mite e bella è iniziato. Quella preferita dai motociclisti, dove andare a fare gite fuoriporta e avventure in sella. E, come ormai accade dal 2017, anche quest’anno sono in programma le Honda Adventure Roads, con un doppio evento tra Spagna, Francia e Italia.

Sulle Alpi e sui Pirenei

Rispetto a quanto accaduto nelle precedenti edizioni, in questa occasione ci sarà spazio anche per i giovani e meno esperti. Per il 2026, infatti, Honda si lascia alle spalle il tradizionale format in stile rally-raid, introducendo una serie di “Trail and Off-Road Tour” più brevi e orientati allo sviluppo delle tecniche di guida. I nuovi tour sono dedicati a chiunque desideri migliorare le proprie capacità in sella per destreggiarsi nel mondo adventure, attraverso scenari spettacolari.

Il primo evento è in programma sui Pirenei, con partenza da Barcellona ed arrivo a Tolosa, dall’11 al 14 giugno, mentre il secondo si svolgerà sulle Alpi, da Torino a Nizza, dal 10 al 13 settembre. Ogni spedizione sarà limitata a 30 partecipanti, con un costo di 850 euro per evento, con tutto incluso. Con l’esclusione solamente del costo dei voli e delle spese personali.

La Honda XL750 Transalp

Come dicevamo, la protagonista dell’edizione 2026 sarà la Honda XL750 Transalp, con E-Clutch. Un modello adatto alle avventure in sella, anche per chi si cimenta la prima volta: agile sui passi alpini e divertente su quelli sterrati. L’E-Clutch con Throttle By Wire consente di partire, fermarsi e cambiare marcia senza dover utilizzare la leva della frizione.

Per celebrare l’introduzione di questa tecnologia, ogni evento includerà delle “DreamTech Challenges”, attività come Technical Climb, Adventure Flow e Low Speed Technical Course pensate per mostrare come l’E-Clutch permetta di liberare la mente dalla gestione manuale della frizione a vantaggio della precisione di guida e della scelta delle traiettorie.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Triumph - Open weekend 2026 ELEVEIT TONALE Suzuki Burgman 400 Comfort Suzuki GSX-S1000GX Plus e Top Honda SH125i 2026 Tur G-Zero Hydroscud - Foto ufficiali Tutte le foto