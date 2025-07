Honda: torna il viaggio in Corsica tra curve, relax e natura [FOTO]

Un viaggio a due ruote tra curve, natura e bellezza selvaggia. È l’edizione 2025 di ‘Corsica Mon Amour’, il tour organizzato da Honda nell’isola francese, con un mix di relax e divertimento, sulle strade dell’isola francese. Appuntamento dal 17 al 22 settembre.

Il viaggio

I partecipanti seguiranno un programma giornaliero, in cui attraverseranno le località più suggestive della Corsica: da Bastia a Calvì, da Ajaccio a Bonifacio. La durata è di 6 giorni e 5 notti ed il percorso prevede, ogni giorno, una percorrenza di circa 150-180 chilometri nella mattinata, per raggiungere la struttura dove si trascorrerà poi la notte successiva.

Il pomeriggio, invece, è a scelta dei partecipanti: il tempo libero per andare in spiaggia o visitare la città oppure un’escursione in moto ad anello, con partenza ed arrivo in hotel, della durata di circa 2 ore. Con la possibilità di provare un modello Honda di ultima generazione. Anche le coppie possono partecipare ed ognuno può scegliere l’alternativa preferita.

I prezzi

Sono due le opzioni previste per iscriversi a questo tour: utilizzando la propria moto (di qualsiasi marca) oppure utilizzando un modello Honda fornito dall’organizzazione. Il costo parte da 2.390 euro per la prima opzione, mentre per la seconda si sale a 2.990 euro.

La quota è ‘All Inclusive’ e comprende camera singola (o matrimoniale per le coppie), 2 traghetti, 5 pernotti, 6 pranzi, 6 cene, soste caffè, benzina (anche per le moto di proprietà), trasporto bagagli, furgone assistenza con moto di scorta, 3 guide-staffette istruttori FMI in moto + 1 membro staff sul furgone.

Le moto disponibili

Per chi sceglie una Honda fornita dall’organizzazione, sono disponibili Honda CRF1100L Africa Twin 2024 e 2025 (standard o Adventure Sports, sia cambio manuale che DCT) o Honda XL750 Transalp 2023. Possono anche essere richiesti degli altri modelli.