Honda NT1100 2027: debuttano nuove colorazioni per la tourer

La Honda NT1100 è uno dei modelli più popolari a livello italiano ed europeo. Oltre 25.000 unità vendute ed è diventata la tourer più venduta nel Vecchio Continente. Per restare sempre all’avanguardia, questo modello propone alcuni aggiornamenti per il 2027, in particolari con nuove livree per la moto, sia nella versione base, sia nella versione DCT Electronic Supension. Ancora da annunciare i prezzi del nuovo Model Year della tourer del marchio giapponese.

Le nuove livree

Entrando nel dettaglio, la NT1100 nella versione base propone il ‘Mat Ballistic Black Metallic’, disponibile anche per la versione DCT Electronic Supension. Quest’ultima può essere richiesta anche con la nuova colorazione ‘Mat Beta Silver Metallic’ oppure con quella già disponibile ‘Pearl Hawseye Blue’. Non sono previsti, invece, aggiornamenti dal punto di vista tecnico o tecnologico, dopo l’importante restyling effettuato lo scorso anno da questo modello.

Le nuove tonalità vogliono, appunto, valorizzare il profondo aggiornamento introdotto nel 2025, che ha portato miglioramenti a design, prestazioni e dinamica di guida. Tra le principali novità figurano le luci diurne DRL con indicatori di direzione integrati, un meccanismo semplificato di regolazione del parabrezza, ma soprattutto un incremento del 7% della coppia ai bassi e medi regimi del collaudato bicilindrico parallelo di 1.084 cc e l’introduzione delle sospensioni elettroniche semi-attive Showa EERA gestite tramite piattaforma inerziale a 6 assi.

Anche la tecnologia aveva fatto un passo avanti, con il display TFT touch da 6,5 pollici con connettività smartphone, il cruise control, le manopole riscaldabili, le prese 12 V e USB, le frecce con disattivazione automatica, il sistema Emergency Stop Signal (ESS) e il cavalletto centrale. Per un modello disponibile nella versione base, con il cambio manuale e sospensioni meccaniche, e la DCT, con il cambio a doppia frizione e le sospensioni elettroniche.

Una silhouette snella

A livello estetico, con l’ultimo aggiornamento del 2025, la Honda NT1100 propone una silhouette più snella, con il doppio faro anteriore con luci diurne DLR, con indicatori di direzione integrati. I profili aerodinamici dei deflettori sono stati rivisti ed è stato allungato il parafango anteriore, per garantire una miglior protezione dal vento. Il parabrezza della tourer giapponese ora può essere regolato con la sola mano sinistra, mentre la sella è più ampia, così come sono state ampliate le valigie laterali (di serie), per poter ospitare un casco integrale ciascuna.

Il frontale conserva una linea filante, caratterizzata dal doppio gruppo ottico e da una carenatura sviluppata per offrire una buona protezione aerodinamica. Il parabrezza regolabile contribuisce alla versatilità della moto, mentre le superfici della carrozzeria seguono un disegno compatto e dinamico. La silhouette è quella tipica di una crossover stradale: posizione di guida rialzata, sella sviluppata per garantire comfort nei trasferimenti e una parte posteriore essenziale, con le valigie laterali integrate nella configurazione dedicata al turismo. Honda ha quindi mantenuto un equilibrio tra sportività e funzionalità, senza rinunciare alla vocazione da grande viaggiatrice.

Sotto la carenatura trova posto il noto bicilindrico parallelo da 1.084 cm³, un propulsore già utilizzato dalla casa asiatica su altri modelli della famiglia Adventure. La sua caratteristica principale è l’erogazione pensata per offrire una buona disponibilità di coppia ai regimi medio-bassi, elemento particolarmente importante su una moto destinata anche ai viaggi a pieno carico.

Il motore è abbinato a un cambio manuale oppure al sistema Honda DCT a doppia frizione, una delle tecnologie distintive della gamma del costruttore giapponese. Quest’ultima soluzione permette di gestire i rapporti in modalità automatica oppure manualmente attraverso i comandi al manubrio. La NT1100 conferma così una filosofia orientata alla versatilità: una moto con caratteristiche tecniche importanti, ma progettata per essere utilizzabile anche nel quotidiano. Il risultato è una sport-tourer moderna, riconoscibile e costruita intorno alla combinazione tra comfort, protezione e un motore bicilindrico di comprovata esperienza.

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