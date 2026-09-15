Caschi moto, Arai Quantic e NOS NS-15F celebrano l’Italia

Le proposte che animano il settore dei caschi da moto possono assumere molteplici sfaccettature, offrendo soluzioni differenti e mirate per chi ama viaggiare su due ruote senza rinunciare a sicurezza, comfort e prestazioni. Una doppia proposta, che arriva da BER Racing, ci porta a scoprire da vicino due caschi differenti, ma accomunati dal desiderio di accompagnare il motociclista lungo le distanze più impegnative, oltre che da una grafica tricolore che omaggia la bandiera italiana. Da un lato troviamo Arai Quantic, casco di nuova generazione dedicato allo Sport Touring dinamico, dall’altro NOS Helmets presenta NS-15F, pensato per il Grand Touring più esigente.

Arai Quantic Nation IT

Il casco Arai Quantic si rivolge ai motociclisti che cercano un compagno di viaggio capace di unire il comfort delle lunghe percorrenze alle prestazioni tipiche dei caschi sportivi. La ventilazione è affidata a un sistema completamente rinnovato, con l’inedita presa d’aria integrata nel logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa mentoniera che garantiscono un ricambio d’aria costante ed efficiente. La calotta, ancora più liscia e resistente, adotta la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) e integra il nuovo sistema visiera VAS. Calotta ch alla base è stata allargata di 5 mm per rendere più semplici le operazioni di calzata e rimozione.

Primo casco Arai a superare la nuova e più restrittiva omologazione ECE 22.06, il Quantic qui si propone nella versione Nation IT, con fondo dominato dal blu e dal bianco ed una grafica caratterizzata dalla presenza della bandiera italiana sui lati. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, il casco Arai Quantic Nation IT viene proposto sull’e-commerce di BER Racing al prezzo di 859 €.

NOS NS-15F Italy Matt

Passando alla proposta di NOS Helmets, le attenzioni si focalizzano su NS-15F che raccoglie l’esperienza decennale del marchio in un casco progettato per il Grand Touring e realizzato per chi vive la guida su due ruote come una passione. Lo sviluppo in galleria del vento ha permesso di ottimizzare calotta e condotti d’aria, riducendo turbolenze e rumori di fondo durante la marcia. Gli interni, cuciti a mano, sono completamente personalizzabili per adattarsi al viso del pilota, mentre la distribuzione ottimizzata del peso assicura un equilibrio perfetto sia a visiera aperta che chiusa. Completano la dotazione la calotta interna in EPS multidensità per un assorbimento degli urti massimizzato, gli interni su misura e la predisposizione per i sistemi interfonici.

Il casco NOS NS-15F Italy Matt propone una grafica tricolore, con il verde, il bianco e il rosso, su fondo nero, ed è disponibile sullo store online di BER Racing al prezzo promozionale di 379 €, anziché 389 €.