Benda Rock 707: la nuova cruiser da 73 CV con sospensione pneumatica
La gamma Rock si allarga. Disponibile in Europa da metà settembre
Il costruttore motociclistico cinese Benda amplia la gamma Rock con l’arrivo di una nuova cruiser, la Benda Rock 707 che si presenta con un motore bicilindrico a V di 692 cc ed una dotazione che ambisce a offrire un’esperienza di guida diversa e distintiva, unendo proporzioni classiche e carattere moderno per sfidare le cruiser tradizionali.
Sospensione posteriore pneumatica adattiva
Sulla Benda Rock 707 troviamo un comparto tecnico di alto livello, con al posteriore la sospensione pneumatica adattiva a doppia camera che, grazie alla camere d’aria a controllo elettronico che rispondono al carico di pilota e passeggero e alle condizioni del fondo stradale, regola automaticamente l’altezza della moto durante le fermate e le ripartenza. Il sistema offre 30 mm di escursione dell’altezza sella, capace di passare da 690 a 720 mm. La nuova cruiser di Benda può quindi abbassarsi durante le soste, quando si appoggia il piede a terra o in caso di fondo inclinato, per poi tornare automaticamente all’altezza di marcia una volta ripartiti.
Frizione elettronica
Altra particolarità della Benda Rock 707 è la frizione elettronica BEC MK-III, che combina gestione elettronica e azionamento meccanico. Il sistema permette di partire, cambiare marcia e fermarsi senza utilizzare la leva della frizione, una soluzione pensata soprattutto per rendere più semplici l’utilizzo nel traffico e le manovre a bassa velocità. La gestione manuale rimane comunque disponibile.
Motore a V da 73 CV
A spingere la Rock 707 c’è un propulsore bicilindrico a V che eroga 73 CV e 68 Nm di coppia massima, rispettivamente erogati a 9.000 e 6.500 giri/min. Il motore della cruiser è abbinato all’acceleratore elettronico e a un sistema di iniezione progettato per garantire un’erogazione regolare. Nei viaggi più lunghi la moto beneficia anche del cruise control, mentre la trasmissione finale a cinghia punta su silenziosità e ridotta manutenzione .
La ciclistica della Benda Rock 707 fa leva sulla presenza di forcella a steli rovesciati e telaio a culla in acciaio, a cui si affianca la già citata sospensione posteriore elettronica. A completare la dotazione della moto ci sono freni a disco, ABS, controllo di trazione e frizione antisaltellamento.
In concessionaria da settembre, sarà anche a EICMA 2026
La Benda Rock 707 viene proposta di serie con sella biposto, ma può essere configurata anche con portapacchi e supporto in alluminio cromato. La Rock 707 sarà disponibile nei concessionari Benda europei a partire da metà settembre, con la nuova moto che insieme agli altri modelli Benda sarà protagonista anche a EICMA 2026, il grande salone motociclistico internazionale, in programma dal 3 all’8 novembre, a Milano.
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