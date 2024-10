Honda NT1100 2025: si aggiorna la tourer più venduta [FOTO]

La Honda NT1100 si rinnova. Si tratta di un modello nato nel 2022 e subito di successo, tanto da diventare la tourer più venduta in Europa nel corso dell’anno scorso. Ora il marchio giapponese ha presentato un aggiornamento, sia dal punto di vista estetico che tecnologico, con alcune novità anche per il confermato motore bicilindrico, per un incremento delle prestazioni.

Le caratteristiche

Le novità estetiche propongono una silhouette più snella, con il doppio faro anteriore con luci diurne DLR, con indicatori di direzione integrati. I profili aerodinamici dei deflettori sono stati rivisti ed è stato allungato il parafango anteriore, per garantire una miglior protezione dal vento. Il parabrezza ora può essere regolato con la sola mano sinistra, mentre la sella è più ampia, così come sono state ampliate le valigie laterali (di serie), per poter ospitare un casco integrale ciascuna.

Non manca tanta tecnologia, con una dotazione di serie completa. A partire dallo schermo touch TFT a colori da 6,5 pollici, con grafiche del menù personalizzabili e connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Presenti anche Cruise Control, manopole riscaldabili, due prese di ricarica una da 12V e l’altra USB-A, indicatori di direzione a disattivazione automatica, segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e cavalletto centrale.

Il motore

La Honda NT1100 2025 riceve anche un miglioramento del motore bicilindrico parallelo da 1.084 cc, con novità su aspirazione, accensione e scarico. Questi aggiornamenti hanno permesso al motore di guadagnare il 7% di coppia ai bassi e medi regimi. L’evoluzione è legata anche al cambio a doppia frizione a 6 rapporti DCT, ora con cambiate più fluide, in particolare in fase di piega.

Migliorata l’elettronica a supporto degli ausili alla guida, con l’introduzione della piattaforma inerziale IMU a 6 assi. Infine, è stata introdotta la versione Electronic Suspension (equipaggiata con sospensioni a controllo elettronico Showa EERA. Quest’ultima offre un’ottimizzazione dello smorzamento idraulico in tempo reale e in ogni condizione di guida.