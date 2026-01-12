Honda leader del mercato moto e scooter in Italia nel 2025: oltre 85.000 immatricolazioni

Honda ha chiuso il 2025 da protagonista assoluto del mercato italiano di scooter e moto, con oltre 85.000 immatricolazioni nell’anno, che segnano una crescita del 14,2% rispetto al 2024 e valgono una quota di mercato del 25,7%. Numeri che confermano, ancora una volta, la leadership della Casa giapponese nel panorama italiano delle due ruote.

Gli scooter SH di Honda dominano il mercato

Nel segmento scooter Honda domina con la gamma SH che nel 2025, con più di 40.000 unità immatricolate, si conferma punto di riferimento per il commuting. Nel dettaglio, il podio delle vendite assolute è composto da SH125i, con oltre 19.000 immatricolazioni, SH150i (10.000 unità) e SH350i (11.000 mezzi). Performance positiva anche per l’ADV350, lo scooter-crossover che ha fatto registrare 6.039 immatricolazioni nel corso dell’anno, così come per l’X-ADV, il maxi-scooter di Honda che domina il suo segmento di mercato con 7.737 veicoli targati, con una crescita del 39% rispetto alle 5.552 unità immatricolate del 2024.

Performance positive anche nel segmento moto

Soddisfazioni per Honda sul mercato italiano arrivano anche dal comparto moto, con la Casa giapponese che chiude al primo posto nel segmento, con 18.900 immatricolazioni (+9,2%), nonostante la flessione del mercato. La crescita di Honda si concentra nel segmento on-off, con la XL750 Transalp che, con 2.920 unità, è risultato la moto sotto i 1.000 cc più venduta in Italia, seguita dall’ammiraglia Adventure, la CRF1100L Africa Twin (2.693 unità) e dalla versatile NC750X (1.932 unità). Le note positive per Honda non si fermano alle grandi cilindrate, come testimonia il successo della GB350S, modello accessibile pensato per i neofiti, che ha registrato 1.683 immatricolazioni negli ultimi 12 mesi.

William Armuzzi, General Manager divisione moto di Honda Motor Europe Ltd. Italia, commenta con soddisfazioni i risultati che premiano il marchio nipponico: “Il 2025 è un anno che conferma nuovamente la forza del brand Honda e il successo della nostra gamma: dagli SH, all’X-ADV, fino alle moto che alimentano la passione come la Transalp e l’Africa Twin. Continueremo a investire su sicurezza, tecnologia e accessibilità per rendere la mobilità su due ruote sempre più alla portata di tutti”.