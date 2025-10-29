Honda Forza 125 e Forza 350: arrivano nuove colorazioni con il model year 2026 [FOTO]

Honda aggiorna la gamma di Forza 125 e Forza 350, con i due scooter GT della Casa giapponese più apprezzati sul mercato europeo che con il model year 2026 ricevono delle nuove colorazioni. Dopo il profondo rinnovamento tecnico introdotto nel 2025, i due modelli della gamma Forza di Honda si fanno più distintivi, raffinati e d’impatto nel loro portare in strada il concetto di trasporto urbano premium, unito alle capacità di spingersi oltre i confini della città.

Due scooter di successo in Europa

Il successo commerciale di Honda Forza 125 e Forza 350, che da oltre un decennio li vede stabilmente nelle prime posizioni nelle classifiche di vendita europee, con oltre 17.000 unità vendute nel solo 2025, poggia sulla ricca dotazione tecnica e tecnologica di questi due scooter GT capaci di distinguersi per agilità e versatilità. Entrambi i modelli, prodotti nella fabbrica di Atessa, in Abruzzo, sono equipaggiati di serie con parabrezza regolabile elettricamente con escursione di 180 mm, illuminazione full LED, controllo di trazione HSTC, schermo TFT a colori da 5 pollici con connettività smartphone tramite Honda RoadSync, presa di ricarica USB-C e Smart Key.

I nuovi colori per il MY26

Come anticipato, la gamma dei due modelli Honda si aggiorna con nuove colorazioni. Per il 2026 il Forza 125 è disponibile nell’aggiornata tinta Mat Pearl Pacific Blue, mentre il Forza 350 si propone in cinque diverse colorazioni: al confermato Pearl Falcon Gray si affiancano i nuovi Pearl Cool White, Mat Carnelian Red Metallic, Mat Cynos Gray Metallic e Pearl Nightstar Black S.E. (Deluxe) con Smart Top Box e dettagli rossi.