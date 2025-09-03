Honda EV Fun Concept: prime immagini dei test su strada in Europa [FOTO]

La Honda EV Fun Concept si mostra in una serie di nuove foto ufficiali che ce la mostrano durante i collaudi che sta portando avanti sulle strade europee nelle fasi di sviluppo. Dopo aver fatto il suo debutto in anteprima allo scorso EICMA, queste immagini rimettono sotto la luce dei riflettori il prototipo di naked elettrica Honda, paragonabile a una moto di media cilindrata, dotata di batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2.

Esperienza al servizio dello sviluppo

A guidare lo sviluppo della Honda EV Fun Concept, prima moto elettrica della Casa giapponese è l’ingegner Masatsugu Tanaka che vanta una lunga e prestigiosa carriera in Honda, dove ha curato l’handling di modelli come CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing, e lo sviluppo di altri modelli di successo, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100. Dal 2022, Tanaka è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento Honda dedicato all’elettrificazione.

Le sensazioni di Tanaka alla guida del prototipo

Commentando i test condotti finora con la Honda EV Fun Concept, l’ingegner Tanaka ha affermato: “Abbiamo sviluppato la prima moto elettrica Honda seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt’uno con il vento. Basandoci sulla mia ventennale esperienza con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, – ha proseguito Tanaka – abbiamo applicato le conoscenze maturate in questi anni alla moto elettrica, per creare un modello realmente entusiasmante da guidare. Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida”.